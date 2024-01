Disagio psicologico nei giovani: imparare a riconoscere i sintomi di un disagio interiore e poterlo superare. Intervista ad Adelia Lucattini Di Marialuisa Roscino

(AGENPARL) – gio 11 gennaio 2024 *Di Marialuisa Roscino*

I sintomi di un disagio interiore possono essere molteplici e possono

manifestarsi in modi diversi. È importante essere in grado di riconoscerli

per poterli superare o poter chiedere aiuto in caso di necessità. Ecco

allora alcuni consigli della Dott.ssa Adelia Lucattini, Psicoanalista

Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana su come cogliere i sintomi

di un disagio psicologico in questa un’intervista, che pone al centro

dell’attenzione proprio i giovani, i più colpiti negli ultimi anni.

*Dott.ssa Lucattini, quali sono i sintomi più comuni del disagio

psicologico nei giovani? *

I disturbi più frequenti negli adolescenti che dichiarano di avere un

disagio, sono ansia, attacchi di panico, depressione, disturbi alimentari,

abuso di sostanze e alcolici, gioco d’azzardo.

Secondo l’ultimo report dell’Istituto superiore di Sanità attualmente la

maggior parte dei giovani hanno una buona capacità introspettiva e di

percepire la qualità della propria vita, tuttavia, rispetto agli anni

passati, la giudicano un po’ peggiore se paragonata agli anni prima della

pandemia.

*Quali sono le conseguenze del disagio psicologico nei giovani? *

La depressione è la causa principale di difficoltà scolastiche e di

disturbi dell’apprendimento che non rientrano nei DSA, questo perché la

depressione causa problemi di attenzione e concentrazione con conseguente

difficoltà a memorizzare. Inoltre, la depressione provoca anche una grande

stanchezza fisica e mentale e insonnia che vanno ad aggravare il quadro.

Sono in leggero aumento anche le dipendenze patologiche da alcool, farmaci,

cannabis spesso collegate proprio al disturbo depressivo di fondo. Sta

destando un certo allarme la dipendenza da social media che altera la

visione reale di vita degli adolescenti, poiché non riescono a separarsene

neppure a scuola e durante la notte. Un ulteriore problema da sottolineare,

è il gioco d’azzardo, che purtroppo, è anche facilitato da alcuni giochi

elettronici. La sedentarietà, i disordini alimentari, l’alterazione del

ritmo sonno – veglia col tempo, possono portare anche a problemi di salute

fisica, soprattutto se consideriamo che gli adolescenti hanno una tendenza

alla somatizzazione dell’ansia e della depressione. Diventa quindi un

circolo vizioso e per il quale bisogna trovare una via d’uscita.

*Come insegnare ai giovani a saperne cogliere i primi segnali di disagio

psicologico dei propri figli? Può fare degli esempi? *

È importante sapere che come possiamo sviluppare la capacità

propriocettiva, di sentire il corpo nello spazio attraverso lo yoga, il Tai

Chi, il Pilates, (ginnastica propriocettiva), così è possibile sviluppare

una “propriocezione interiore”, ovvero una capacità di sentire e

riconoscere, differenziare comprendere le proprie emozioni in tutte le loro

molteplici sfumature.

In età adolescenziale, c’è una difficoltà a percepire la depressione come

sentimento, poiché viene principalmente proiettata o scaricata nel corpo ed

espressa attraverso sintomi fisici.

È importante che gli adolescenti sappiano che imparando ad ascoltare se

stessi, è possibile differenziare una depressione reattiva da separazione o

perdita (quando si è lasciati dal proprio ragazzo o ragazza, quando si

rompe con un amico o un’amica); da una depressione da stanchezza estrema

per uno sforzo prolungato (quando per raggiungere il minimo indispensabile

si è sempre al massimo delle proprie forze); e soprattutto dalla

depressione endogena o depressione maggiore che è una vera e propria

malattia, che toglie forza mentale e anche fisica, la cui prima

caratteristica è non riuscire a trovare una spiegazione. Se certamente è

difficile individuare le cause inconsce, è però sempre necessario cercare

le motivazioni, di per sé questo, nelle depressioni reattive che sono la

maggioranza, aiuta a sentirsi un po’ meglio.

*Può spiegare più in particolare come la mente e il cervello possono

influire sul nostro corpo e dunque sulle nostre emozioni? *

Le emozioni fanno parte delle qualità umane e sono eminentemente psichiche,

ovvero prodotte dalla mente, Il cervello è l’organo contenuto nel cranio e

che presiede ha moltissime funzioni non soltanto i pensieri e le emozioni,

ma anche funzioni vitali come il respiro il battito cardiaco, il ritmo

sonno – veglia, il senso della fame e della sete e, naturalmente, tutte le

funzioni motorie, la produzione anche di ormoni ed altri neuromodulatori e

neurotrasmettitori necessari per il buon funzionamento del nostro

organismo.

Vi è un ottimo rapporto mente – corpo, poiché il cervello nelle sue

funzioni superiori produce emozioni pensieri, ma anche tristezza, rabbia,

aggressività. E la mente umana è dotata anche dell’inconscio. Se le

emozioni positive o negative che siano, non hanno la possibilità di essere

pensate, hanno un loro equivalente nel corpo, vengono somatizzate e

percepite come disturbi fisici. È noto che ogni persona ha un organo

bersaglio, per cui le somatizzazioni possono essere a livello gastrico

(dello stomaco) o intestinale o del cuore (con la tachicardia) o della

pelle, con il manifestarsi delle malattie dermatologiche, sul sistema

immunitario con un suo iper o ipofunzionamento.

Anche se l’origine, l’innesco, è mentale, proprio per lo stretto rapporto

che c’è tra cervello – mente e mente – corpo, questo può manifestarsi come

sintomo e simulare una malattia organica, in taluni casi molto specifici,

può addirittura provocarla.

*Perché è importante comprendere il significato del dolore psicologico che

si sta vivendo? *

Dare un senso alla propria sofferenza interiore è indispensabile per

poterla affrontare e risolvere. Innanzitutto, è importante comprenderne la

causa e il significato, che valore ha in rapporto alle ragioni che lo hanno

provocato: che cosa ci sta provocando quella sofferenza, quali ragioni

l’hanno scatenata, perché stiamo soffrendo, ricercandole sia dentro se

stessi, che fuori da sé. È infine necessario dargli un senso, sviluppando

una chiara percezione, consapevolezza e coscienza dei propri accadimenti

interiori, del proprio mondo interno.

Questo permette di affrontarlo consapevolmente, di pensarlo, di metterlo in

relazione anche ad altri aspetti della propria vita. Portare alla coscienza

il proprio dolore e viverlo, certamente non da soli, aiuta a superarlo e

anche a trovare significati nuovi nella e alla propria esistenza. Il dolore

non è mai cercato, ma fa parte della vita, quando accade, bisogna saperlo

affrontare per non essere sopraffatti. La capacità di affrontare il dolore

mentale non è innata, ma si apprende attraverso il rapporto con i genitori,

grazie alle loro cure e attenzioni, al loro contenimento emotivo, alla

pazienza e all’amore, dai grandi ai piccoli gesti. Di eguale importanza,

sono l’ascolto, le spiegazioni e la trasmissione delle proprie esperienze.

*Quali possono essere le leve importanti per un’autoguarigione e quando

invece è importante sapere che chiedere aiuto può fare la differenza? *

La mente si ammala sempre per un motivo e la sofferenza ha sempre delle

cause e delle ragioni. Le principali cause sono traumatiche, sia grandi

traumi che piccoli traumi protratti nel tempo.

La mente ha di per sé una capacità autoriparativa, purché il trauma non sia

troppo intenso o la persona non si trovi in un momento di particolare

fragilità. La possibilità di guarire facendo ricorso alle proprie energie

personali accade continuamente e, spesso, le risorse maggiori vengono

proprio dalle risorse inconsce sempre presenti, vigili e attive nella vita

di ognuno.

Certamente, per poterla superare è necessario accettare ed entrare in

contatto con la propria sofferenza, anziché evitarla e nasconderla a se

stessi, negandola, perché questo la fa lievitare e comparire in altre

forme: sintomi fisici (tachicardia, gastralgia, coliche addominali,

emicrania), atti mancati (dimenticanze importanti o incidenti), insuccessi

inaspettati (scolastici e lavorativi), litigi con familiari e

recriminazioni, fallimenti inspiegabili, disperazione improvvisa.

Quando l’autoriflessione, il contatto con se stessi, la riflessione e la

constatazione delle proprie qualità e successi non sono sufficienti, rimane

il malessere, le crisi d’ansia e la percezione di “vedere” chi si è e che

quello che si ha, ma nonostante questo si è infelici, allora è il momento

di chiedere il supporto di uno psicoanalista.

Non è altresì possibile l’autoguarigione in presenza di specifiche malattie

mentali, né in fase acuta, che nei periodi di stabilizzazione senza sintomi

evidenti, le così dette” fasi intercritiche”.

*Perché è importante fare capire ai giovani che non bisogna mai smettere di

perdere la fiducia, nonostante le difficoltà? *

È importante per tutti durante tutta la vita. Per i giovani, lo è ancora di

più, poiché hanno il futuro davanti e, anche se non lo sanno ancora, nelle

proprie mani. La fiducia in se stessi permette di studiare, sacrificarsi,