Polonia: La polizia entra nel palazzo presidenziale per arrestare ex ministri del governo

(AGENPARL) - ROMA, 10 Gennaio 2024 - La polizia è entrata nel Palazzo Presidenziale della Polonia per arrestare i politici del governo di destra recentemente detronizzato, dopo una nuova sentenza di un tribunale favorevole al nuovo governo.

L’ex ministro polacco degli Interni Mariusz Kamiński e il vice Maciej Wąsik sono stati arrestati dalla polizia martedì, apparentemente nell’ambito di una spinta per risolvere i problemi da parte del governo centrista appena insediato Donald Tusk. I due sono stati prelevati dagli agenti al Palazzo Presidenziale dopo che lo stesso presidente Andrej Duda aveva lasciato l’edificio per partecipare a una riunione.

Duda ha espresso la sua indignazione per l’arresto “brutale” dei politici nell’edificio ufficiale, dicendo: “Non avrò pace finché il ministro Mariusz Kamiński e i suoi colleghi non saranno di nuovo persone libere, come dovrebbero essere, finché non saranno rilasciati dal carcere”. Il Presidente dice che gli arresti erano illegali.

Anche il primo ministro polacco Mateusz Morawicki, recentemente deposto, si è espresso contro gli arresti, lodando i risultati ottenuti dal suo paese dopo la Guerra Fredda nel porre fine alla persecuzione politica, affermando che nei 35 anni trascorsi dalla fine dell’Unione Sovietica “nessuno è stato perseguitato nel nostro paese a causa della sua opinioni politiche e non sono stati detenuti prigionieri politici”. Ora la situazione è cambiata, ha detto, continuando: “Per la prima volta dai giorni bui del regime totalitario abbiamo prigionieri politici in Polonia. Si tratta dell’ex ministro degli Interni Mariusz Kamiński e del vice Maciej Wąsik.

“Entrambi sono membri del Parlamento polacco. Entrambi hanno combattuto contro i comunisti. Entrambi hanno combattuto per la giustizia in una Polonia libera… purtroppo, entrambi sono vittime della vendetta politica, presa di mira dal governo di Donald Tusk”.

Morawicki ha affermato che gli arresti costituiscono una violazione “flagrante” della legge polacca e della Costituzione e costituiscono un abuso di potere da parte del nuovo governo. Ha detto: “e questo sta accadendo in uno dei principali paesi dell’Unione Europea nel 21° secolo… questo è motivo di grande vergogna”.

Il ministro Mariusz Kamiński, attivista anticomunista durante l’era sovietica e parlamentare dagli anni ’90, è stato licenziato dal governo e accusato di abuso di potere durante l’ultimo governo Donald Tusk nel 2010 a causa dello scandalo della Terra polacca che aveva fatto crollare il precedente governo. Kamiński e Wąsik negarono le accuse ma alla fine furono condannati cinque anni dopo, tuttavia la sentenza fu immediatamente annullata dal presidente Andrzej Duda, che perdonò i due e altri due.

Se questa grazia fosse legalmente ammissibile si è discusso avanti e indietro tra diversi tribunali con alleanze diverse. Una nuova sentenza li ha dichiarati nuovamente colpevoli la scorsa settimana e sono stati emessi mandati di arresto, ma anche questo è stato rapidamente seguito da un altro tribunale che ha ritenuto illegale privare i parlamentari delle loro protezioni. La seconda sentenza, e un’altra constatazione che la prima corte non ha comunque il potere di annullare la grazia presidenziale, sembrano essere state ignorate.

Per coincidenza, la sentenza di arresto è arrivata lo stesso giorno del dicembre 2023 quando la polizia polacca è entrata nello studio televisivo di Varsavia di TVP e il canale è andato in onda, uno degli eventi più notevoli finora del nuovo governo Tusk.

Kamiński e Maciej Wąsik sono stati arrestati nel Palazzo Presidenziale, dove il loro alleato del PIS Andrej Duda è ancora capo di stato, e dove si erano recati per protezione. Kamiński, che era stato prigioniero politico durante l’era comunista, in un comunicato pubblicato prima del suo arresto paragonò l’ordine di arresto a quel momento, affermando che nonostante la sentenza era rimasto membro del parlamento e che intendeva lottare e restare un uomo libero. Secondo quanto riferito, ora è in sciopero della fame.

Politico riferisce che un ministro della Giustizia del nuovo governo polacco ha risposto: “Naturalmente, ognuno ha il diritto di non mangiare né bere”.

L’ex eurocrate e centrista globalista Donald Tusk potrebbe non aver ottenuto abbastanza voti con la sua piattaforma di ripristino dello “stato di diritto” per vincere le elezioni nazionali dello scorso anno, ma è stato in grado di costruire una coalizione con due piccoli partiti per formare un nuovo governo ed espellere dall’incarico il partito conservatore Diritto e Giustizia (PIS).

I legislatori e i sostenitori del PIS hanno tentato di ritardare l’arrivo del nuovo governo e sin dal suo insediamento hanno messo in discussione alcuni dei metodi di Tusk, che prima delle elezioni aveva avvertito che gli sarebbero bastate solo poche ore per rifare la Polonia dopo la vittoria. In effetti, il paese sta ora mostrando alcuni segni di essere nel processo di un cosiddetto auto-colpo di stato , definito come un governo altrimenti democraticamente eletto che intraprende misure straordinarie per consolidare il proprio potere. Le ombre di ciò sono emerse subito dopo il ritorno al potere di Andrej Duda nelle ultime settimane, con la leadership dei media che è stata licenziata sommariamente dal nuovo governo e la polizia addirittura dispiegata nel quartier generale di un’importante stazione televisiva mentre veniva sospesa.

Infatti, come notato da Politico, la corsa a prendere il controllo di tutte le istituzioni dopo aver ripreso il controllo del governo è stata “criticata per aver violato o addirittura infranto la legge”.