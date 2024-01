(AGENPARL) – mer 10 gennaio 2024 DL ENERGIA, PAVANELLI (M5S): INDIGERIBILE PURE PER MAGGIORANZA? NO PROBLEM, ALTRA FIDUCIA

ROMA, 10 GENNAIO 2024 – “Ieri avevamo rimarcato la pioggia di emendamenti della maggioranza al dl Energia, pari praticamente a quelli presentati da noi dell’opposizione. Il provvedimento del resto contiene solo inutili amenità, a cominciare dall’insulsa tassazione per i grandi impianti produttori di energia da fonti rinnovabili. L’unica cosa che doveva contenere, e cioè una proroga del regime di maggior tutela sulle bollette per le famiglie meno abbienti, non c’è. Presa consapevolezza che per gli stessi parlamentari del Centrodestra questo decreto è indigeribile, il governo ha risolto il problema alla radice, piazzando l’ennesima fiducia di questa sgangherata legislatura. La nonchalance con cui le due camere vengono ripetutamente calpestate da Meloni e banda è raggelante”. Così in una nota Emma Pavanelli, capogruppo M5s in comm. Attività Produttive alla Camera.

