CONTIENE FOTO# OSTIENSE – D’INTESA CON LA PROCURA DI ROMA, I CARABINIERI FERMANO UN 23ENNE, GRAVEMENTE INDIZIATO DEL REATO DI RAPINA AGGRAVATA ED ESTORSIONE IN DANNO DI UN 21ENNE.

(AGENPARL) – mer 10 gennaio 2024 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

OSTIENSE – D’INTESA CON LA PROCURA DI ROMA, I CARABINIERI FERMANO

UN 23ENNE, GRAVEMENTE INDIZIATO DEL REATO DI RAPINA AGGRAVATA ED ESTORSIONE

IN DANNO DI UN 21ENNE.

ROMA –Al termine di un’attività d’indagine, i Carabinieri del Nucleo

Operativo della Compagnia Roma Eur e della Stazione Roma Garbatella d’intesa

con la Procura della Repubblica di Roma, hanno sottoposto a fermo di

indiziato di delitto un cittadino del Marocco di 23 anni, senza fissa dimora

e irregolare sul territorio nazionale, poiché gravemente indiziato dei reati

di rapina pluriaggravata, tentata estorsione e lesioni personali.

Il provvedimento scaturisce a seguito di un intervento effettuato in

piazzale Ostiense, la sera dello scorso 2 gennaio, da una pattuglia dei

Carabinieri della Stazione Roma Garbatella quando un cittadino 21enne

egiziano ha denunciato loro di essere stato, poco prima, aggredito per

futili motivi da un gruppo di tre persone, mentre si trovava nei pressi

della metro Laurentina. I tre, dopo averlo colpito al collo e al volto con

una bottiglia di vetro rotta, sarebbero riusciti ad impossessarsi dello

smartphone del 21enne e di 300 euro in contanti per poi costringerlo a

raggiungere la stazione metro “Piramide” per riottenerli. I Carabinieri

hanno allertato il 118 che ha trasportato la vittima presso l’ospedale “San

Giovanni”.

Raccolto tutti gli elementi utili dalla vittima, i Carabinieri sono riusciti

in pochi minuti a intercettare e bloccare l’indagato. Dalle successive

attività investigative i militari hanno raccolto gravi elementi indiziari e

d’intesa con la Procura di Roma il 23enne è stato portato nel carcere di

Regina Coeli, dove il Tribunale di Roma ha convalidato il fermo e disposto

per lui la custodia cautelare in carcere.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, l’indagato deve

ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.

Le indagini dei Carabinieri proseguono al fine di identificare anche i

complici.

