Avviso per individuazione con Provincia VCO di una terna candidature alla carica componente Consiglio Indirizzo Fondazione CRT

(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà

(articoli 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto__________________________________nato a__________________il___________,

residente a___________________________in via_______________________________________,

preso atto dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e della deliberazione del

Consiglio Provinciale di Novara n. 2/2022, avente ad oggetto “Indirizzi per la nomina e la

designazione dei Rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni”, consapevole

della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o

contenente dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

di possedere i requisiti di cui agli Indirizzi per le nomine della Provincia indicati alla DCP n.

2/2022, avente ad oggetto “Indirizzi per la nomina e la designazione dei Rappresentanti

della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni”;

di possedere i requisiti di cui allo Statuto della Fondazione CRT, come da allegato

curriculum vitae;

di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 8.4 comma 1 dello Statuto della

Fondazione (“Non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione e, comunque,

decadono dalla stessa:

a) il coniuge, i parenti e affini, fino al secondo grado incluso, dei membri degli organi della Fondazione;

b) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest’ultima controllate, nonché i coniugi di

detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;

c) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi cariche negli organi

gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione nella società bancaria conferitaria, ivi

incluso il ruolo di direttore generale della società bancaria conferitaria;

d) coloro che ricoprano la carica di amministratore, di componente dell’organo di controllo o comunque

ricoprano incarichi di vertice negli enti cui lo statuto attribuisca il potere di designazione dei componenti

gli organi della Fondazione;

e) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione anche a tempo

determinato con l’ente che li ha designati;

f) coloro che siano parti in una causa pendente contro la Fondazione;

g) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi le seguenti cariche pubbliche:

sindaco, assessore o consigliere comunale, presidente e componenti del consiglio circoscrizionale,

presidente di provincia, assessore o consigliere provinciale, presidente e componenti del consiglio di

amministrazione dei consorzi tra Enti locali, presidente e componenti dei consigli e delle giunte delle

unioni di comuni, consiglieri di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di

cui all’art. 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componenti degli organi delle comunità

montane, presidente di città metropolitana o consigliere metropolitano, presidente di giunta regionale,

assessore o consigliere regionale, parlamentare o membro del Governo nazionale, dirigente generale

ministeriale, parlamentare o commissario europeo e, comunque, coloro che ricoprano o assumano

incarichi politici e amministrativi elettivi nello Stato, nelle Regioni e negli Enti locali territoriali;

h) coloro che ricoprano la carica di amministratore di organizzazioni rappresentative di soggetti

destinatari degli interventi della Fondazione”)

di non trovarsi nella situazione prevista dall’art. 8.4 comma 2 dello Statuto della Fondazione

(“Non sono eleggibili coloro che siano stati dichiarati decaduti da un organo della Fondazione nel biennio

precedente, salvo il caso di cui alla lettera a) del successivo art. 8.5, comma 1. Qualora la causa di decadenza

sia stata quella indicata alla lettera g) del precedente comma 1, l’ineleggibilità si riferisce al mandato in

corso al momento della decadenza e al mandato successivo”);

di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 8.5 commi 1 e 2 dello Statuto della

Fondazione (“1. La carica di membro di un organo della Fondazione è incompatibile:

a) con la carica di membro di altri organi della Fondazione; il componente di un organo che assume

la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo;

b) con cariche in altre fondazioni costituite in ottemperanza al D. Lgs. 20 novembre 1990, n. 356;

c) con cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o con funzioni di direzione in

società concorrenti della conferitaria o di società del suo gruppo.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione

non possono altresì ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società

controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria. )

ovvero

ricoprire

seguente

carica

…………………………………………………..e di impegnarsi a rimuoverla;

dichiara inoltre

di avere preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679

e di conoscere e di aver preso atto delle modalità con cui esercitare i diritti di cui agli articoli

da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679;

di autorizzare al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nell’informativa

sopra richiamata e nei limiti ivi indicati;

si impegna

a produrre, a richiesta della Fondazione CRT, la documentazione idonea a comprovare la

veridicità dei dati, fatti e situazioni sopra dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni

situazione sopravvenuta che possa comunque rilevare ai fini dell’assunzione della carica.

Il dichiarante

__________________________

ALLEGATO: curriculum vitae