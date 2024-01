(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 Torino, 08 gennaio 2024

Comunicato stampa

SFL: pubblicate le indicazioni operative per la gestione dei percorsi formativi o altre iniziative di politica attiva del lavoro

Ai fini dell’erogazione del beneficio economico del “Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)”, sul sito dell’Istituto è stato pubblicato il Messaggio numero 27 del 03-01-2024 che contiene le indicazioni operative per la gestione dei percorsi formativi (o di altre iniziative di politica attiva del lavoro).

Ricordiamo che l’indennità (350 euro mensili, per un massimo di 12 mesi) viene riconosciuta solo a seguito dell’effettiva partecipazione del beneficiario a un’iniziativa di politica attiva che può riguardare:

1. orientamento specialistico;

2. accompagnamento al lavoro;

3. attivazione del tirocinio;

4. incontro tra domanda e offerta;

5. avviamento a formazione;

6. sostegno alla mobilità territoriale;

7. lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;

8. supporto all’autoimpiego;

9. servizio civile universale.

In particolare, tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro effettuate dal beneficiario di SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione della Scheda Anagrafica Professionale (SAP) nell’ambito del SIU (Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro gestito da Anpal) e sono rese disponibili nel SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa).