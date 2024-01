ULSS4 ASSUME 76 INFERMIERI A TEMPO INDETERMINATO

(AGENPARL) - ROMA, 6 Gennaio 2024 - Saranno 76 i nuovi infermieri chiamati a svolgere servizio a tempo indeterminato nelle strutture dell’Ulss 4, una parte andrà a sopperire al turnover fisiologico di personale, altri andranno a potenziare attività erogate alla popolazione tra le quali vari servizi territoriali.

Le domande per partecipare al concorso pubblico dovranno essere inoltrate entro giovedì 11 gennaio tramite il sito internet http://www.azero.veneto.it (selezionando poi il link “concorsi e avvisi”) dov’è possibile consultare anche il bando dettagliato di partecipazione; lo stesso bando è pubblicato anche sul sito internet Ulss4: http://www.ulss4.veneto.it.

Trattandosi di un concorso pubblico bandito da Azienda Zero per l’ambito regionale (prevede l’assunzione complessiva di 439 infermieri a tempo indeterminato) i partecipanti dovranno indicare sin dalla candidatura l’Azienda sanitaria o l’Ente per cui intenderanno concorrere.

<<Quello dell’infermiere è un profilo professionale sempre più richiesto perché le sue competenze spaziano in modo trasversale nella maggioranza delle attività erogate dalla sanità pubblica, e sempre più lo saranno con l’evoluzione dei servizi territoriali, fermo restando il sempre fondamentale ruolo del personale medico – spiega il direttore generale dell’Ulss 4, Mauro Filippi -. La richiesta di infermieri è costante e continua e purtroppo non c’è una grande disponibilità sul mercato del lavoro. Auspico che i partecipanti al concorso scelgano di venire a svolgere attività in questo territorio, l’Azienda li potrà assumere tutti dopo il concorso in tempi brevissimi>>.

<<Per gli sceglierà l’Ulss 4, anche trasferendosi da altre regioni italiane, ci saranno varie opportunità – osserva Filippi – a chi necessita di un alloggio metteremo a disposizione alloggi in foresteria a prezzi agevolati, questo territorio a vocazione turistica è per sua caratteristica accogliente e riserva tantissime opportunità nel tempo libero per i nostri professionisti, inoltre, rispetto al passato, il nuovo contratto nazionale di settore offre notevoli possibilità di carriera all’infermiere>>.