“Buttabene”: incontri pubblici nelle frazioni di Castiglione della Pescaia

"Buttabene": da gennaio incontri pubblici nelle frazioni per presentare le nuove postazioni di raccolta rifiuti

Continua la campagna informativa del Comune di Castiglione della Pescaia e Sei Toscana

L’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia va avanti, in collaborazione con Sei Toscana, nella riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti. Dopo l’installazione delle nuove postazioni di raccolta differenziata al Castello, da gennaio inizieranno gli incontri pubblici nelle frazioni di Buriano, Tirli e Vetulonia, per fornire alla cittadinanza informazioni utili su dove saranno collocate le nuove postazioni e come è stata programmata la riorganizzazione del sistema di raccolta, che porterà al potenziamento del servizio con il raggiungimento di nuovi obiettivi sulla raccolta differenziata.