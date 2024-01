Al Cinema Monviso il film Palma d’oro al Festival di Cannes – La programmazione dal 4 al 10 gennaio

(AGENPARL) – mar 02 gennaio 2024 Buongiorno,

trasmettiamo la programmazione del Cinema Monviso [Via XX Settembre, 14 – Cuneo] dal 4 al 10 gennaio 2024.

I biglietti sono acquistabili il giorno della proiezione:

– Online all’indirizzo http://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx dalle ore 9;

– Alla biglietteria del Cinema a partire da 30 minuti prima della proiezione.

Trama di “Foglie al vento” (regia di Aki Kaurismäki. Durata 81 minuti)

Nella notte di Helsinki si incontrano due solitudini, quella di un operaio meccanico e di una cassiera di supermercato. Entrambi hanno il desiderio di conoscersi meglio ma un numero di telefono scritto su un foglietto viene perduto e quindi l’incontro viene rinviato mentre la loro situazione sul versante sociale non sta affatto migliorando. Soprattutto per lui che non riesce a smettere di bere alcolici.

Trama di “Anatomia di una caduta” (regia di Justine Triet. Durata 150 minuti)

Film Palma d’oro al Festival di Cannes 2023

La scrittrice tedesca Sandra Voyter sta rilasciando un’intervista nello chalet sulle montagne vicine a Grenoble dove vive insieme al marito Samuel Maleski e al loro figlio non vedente Daniel. La conversazione fra lei e la giovane giornalista divaga, ed è infine interrotta dalla musica a tutto volume suonata da Samuel. Qualche ora dopo Samuel viene trovato morto sul selciato innevato davanti allo chalet: si è gettato o è stato ucciso? Sarà questo il dilemma da risolvere attraverso un’indagine minuziosa e un processo complicato e seguitissimo dai media. Ad assistere Sandra, principale indagata, è l’avvocato Vincent Renzi, suo amico di lunga data, e ciò che emergerà dalle indagini, prima ancora che un verdetto, è il problematico rapporto coniugale fra Sandra e Samuel, che ha trovato il punto di rottura nell’incidente all’origine della cecità di Daniel.

Giorno

Titolo

Mercoledì 3 gennaio

RIPOSO

Giovedì 4 gennaio

21.00

Anatomia di una caduta

Venerdì 5 gennaio

18.30

Foglie al vento

21.00

Anatomia di una caduta

Sabato 6 gennaio

16.00

Anatomia di una caduta

18.30 – 21.00

Foglie al vento

Domenica 7 gennaio

16.00

Anatomia di una caduta

18.30 – 21.00

Foglie al vento

Lunedì 8 gennaio

21.00

Anatomia di una caduta

Martedì 9 gennaio

21.00

Anatomia di una caduta

Mercoledì 10 gennaio

RIPOSO

Il programma può subire variazioni

