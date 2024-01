Comunicato. Adele è l’ultimo nato del 2023 nell’oristanese

(AGENPARL) – lun 01 gennaio 2024 Cari colleghi,

tanti auguri di buon inizio 2024.

Vi invio un comunicato sull’ultimo nato nell’oristanese nel 2023 e sui

numeri importanti della Struttura Complessa di Ginecologia nell’anno

appena concluso.

Vi invio anche una foto dell’ultimo nato, Adele, con la mamma.

Vi chiedo, come sempre, di dare risalto alla notizia nelle vostre

testate e vi ringrazio dell’attenzione e della collaborazione.

Antonio Pintori ufficio stampa Asl 5

COMUNICATO STAMPA

440 i bambini nati nell’anno appena concluso al San Martino: confermato

il numero del 2022

Adele è l’ultimo nato del 2023 nell’oristanese

ORISTANO, 1 GENNAIO 2024 – Si chiama Adele ed è venuta al mondo alle 17

di ieri, 31 dicembre, nel reparto di ginecologia dell’ospedale San

Martino di Oristano. La piccola è l’ultimo nato dell’anno appena

concluso nell’oristanese. Un parto spontaneo. La mamma Laura Scanu, di

Ortueri, è stata seguita dalla dottoressa Elena Canu e dall’ostetrica

Piera Sedda, una delle più esperte del reparto. Al momento ancora nessun

nuovo nato nel 2024 nel nosocomio oristanese e nella giornata di oggi,

al momento, non sono previsti altri parti. L’arrivo di Adele, 3 chili e

700 grammi, è stato motivo di gioia per i genitori, mamma Laura e papà

Valerio Succu, ma anche per tutta la Struttura Complessa di Ginecologia

dell’ospedale San Martino. La nascita di Adele ha fatto raggiungere al

reparto il traguardo di 440 nuovi nati nel 2023. “Esattamente lo stesso

numero dello scorso anno al 31 dicembre”, ha commentato soddisfatta la

dottoressa Francesca Campus, direttrice della Ginecologia del San

Martino, “un risultato importante, un ottimo dato visto il preoccupante

fenomeno della denatalità, che non risparmia neanche la nostra isola. Un

traguardo, che, ci auguriamo, sia di buon auspicio anche per questo 2024

appena iniziato per incrementare ulteriormente il numero delle nascite

nel nostro reparto”. La dottoressa Campus ha aggiunto: “Questo risultato