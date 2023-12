(AGENPARL) – dom 31 dicembre 2023 Provincia di Salerno

Piazza Lucia – fraz. S. Maria – 84048 Castellabate (SA)

COMUNICATO STAMPA 127/2023

CASTELLABATE, RESOCONTO DI FINE ANNO

Questo 2023 sta volgendo al termine e il nuovo anno inizia a proiettarsi nelle vita di tutti.

E’ stato un anno intenso ed importante in cui la comunità di Castellabate ha scritto insieme una nuova pagina della sua lunga storia. Infatti, il 2023 sarà indimenticabile per tutti proprio grazie alle tante manifestazioni ed eventi organizzati per celebrare i 900 anni di Castellabate. Con grande felicità ed entusiasmo, proprio alla luce dell’anno appena trascorso, ci si inizia a proiettare nel nuovo con la speranza che possa uguagliare il precedente.

Per accogliere questo 2024 è necessario tracciare a grandi linee un resoconto di ciò che è stato già fatto o messo in cantiere. L’attenzione si è focalizzata sull’ambiente, sui lavori pubblici, politiche sociali e giovanili, formazione, servizi al cittadino, istruzione, cultura e promozione turistica. Tanti i progetti messi in cantiere ed ultimati per garantire il benessere collettivo.

Si è operato sempre con la massima determinazione e trasparenza per il bene della collettività e di ogni cittadino di Castellabate.

Di seguito alcuni dei progetti/attività avviati nel 2023:

Lavori in corso

Interventi di riqualificazione ambientale loc Vallone Alto – Licosa per u importo di € 740.000,00

Interventi di riqualificazione energetica del palazzo Municipale a S.Maria per un importo di € 70.000,00

Interventi di riqualificazione di Via Lamia a S.Maria per un importo di € 70.000,00

Realizzazione ponte loc Cavafosse con contributo a carico della Regione Campania per € 216.000,00 circa

Completamento del Polo Scolastico a S.MariaCompletamento interventi di messa in sicurezza mantellata Porto di san Marco

Interventi di manutenzione dei plessi scolastici comunali e delle palestre

Interventi di bitumazione viabilità comunale in diverse zone

Interventi in programma per il 2024

Completamento della SP 70 Ogliastro Marina

Riqualificazione del porticciolo Le Gatte per un importo di circa € 420.000,00

Manutenzione straordinaria della Promenade in legno al Lungomare Perrotti per un importo di € 44.000,00 circa

Realizzazione definitiva della rotonda a S.Andrea in S.MariaRiqualificazione e completamento parcheggio piazzetta loc S.Sofia a Castellabate

Restyling e arredo urbano Corso Matarazzo e Lungomare Perrotti a S.MariaMarciapiede S.Marco – Annunziata

Completamento marciapiede Viale O. Pepi – S.MariaCompletamento marciapiede Corso Beato Simeone per fraz Lago

Completamento marciapiede Via Santa Croce ( ex 167) – S.MariaInterventi di riqualificazione Piazzale dei Trezeni loc Lago

Accessi agli arenili ad uso pubblico loc Lago e Pozzillo

Riqualificazione e valorizzazione dei sentieri Monte Tresino con contributo Ente Parco per € 88.000,00 circa

Interventi in programma

Realizzazione –completamento Approdo turistico Punta dell’Inferno – S.MariaProgettazione definitiva Cine Teatro a S.Maria Viale O.PepiRiqualificazione strada di collegamento da Piazzetta Matarazzo- S.Maria a Lungomare Pepi, denominata La Strettola – Via dei SuspiriProgettazione definitiva-esecutiva Centro Sportivo polifunzionale Acqua del Fico a Castellabate

Riqualificazione e completamento del tratto del Lungomare Pepi a S.MariaRecupero locali via Pagliarola a S.MariaProgetto di riqualificazione e recupero dell’intero Borgo Storico di Castellabate

Ampliamento viabilità esistente loc Lago e StarzaTronco stradale di collegamento dal Polo Scolastico in costruzione al Corso Beato Simeone

Lavori di completamento e realizzazione nuovi loculi Cimitero comunale

Revisione Piano Cimiteriale e realizzazione Cappellone per 250 nuovi loculi

Interventi di mitigazione fenomeni erosione costiera

Lavori di riqualificazione ed ampliamento ingresso S.Maria Maria sud

Lavori di riqualificazione Piazza Lucia – S.MariaParco avventura alla loc Bosco in San Marco di Castellabate

Altre attività sono state realizzate nel settore ambiente, politiche sociali e istruzione/cultura e turismo. Nello specifico:

Ambiente

E’ previsto il potenziamento della Isola Ecologica loc MarocciaDistretto del Commercio

Castellabate ha ottenuto il riconoscimento della Regione Campania quale comune capofila del Distretto “Terre del Cilento”, con i comuni di Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica e Castelnuovo Cilento.

Politiche sociali/istruzione/formazione/cultura:

1) Centro estivo per minori

2) Progetto al mio fianco, attività di dopo scuola per bambini

3) Corso di inglese gratuito

4) Corso formazione per animatori

5) Borse di studio per studenti meritevoli

6) Corso formazione gratuito per avvio e gestione di strutture turistiche e ricettive extralberghiere

7) Iniziative strenna natalizia e giocattolo sospeso

8) Assunzione di 2 figure di Assistenti Sociali

Turismo:

Calendario eventi Castellabate ‘900

Calendario eventi 2024

Installazione di docce e servizi igienici su spiagge libere comunali

Nuova app del Comune di Castellabate

Proroga validità Concessione demaniale al 31/12/2024

Sicurezza:

Installazione di nuove telecamere con Sistema targa System e implementazione sistema di videosorveglianza

Progetto Spiagge sicure

Progetto notti Sicure

Assunzioni di 10 Vigili Ausiliari stagionali

Tanto è stato fatto, tanto altro ancora si continuerà a fare con lo stesso entusiasmo, determinazione, passione e amore per Castellabate.

La speranza, l’ottimismo e lo stesso spirito di unione possano accompagnare tutti ad accogliere il nuovo anno affinché Castellabate sia luogo da vivere e meta turistica da scoprire e amare tutto l’anno.

Auguri di un felice, sereno e prospero 2024 a tutti.