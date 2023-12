CAPODANNO: APERTURA STRAORDINARIA 10-18 DEL MUSEO NAZIONALE COLLEZIONE SALCE (S. Margherita e S. Gaetano)

(AGENPARL) – dom 31 dicembre 2023 A integrazione di quanto in precedenza comunicato, lunedì 1° gennaio 2024 entrambe le sedi del Museo nazionale Collezione Salce (Santa Margherita e San Gaetano) saranno aperte anche al mattino, quindi dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30).

Mostre in corso

SANTA MARGHERITA | Via Reggimento Italia Libera – Treviso

Our Wonderful Country. Vacanze italiane alla Collezione Salce

fino al 5 maggio 2024

SAN GAETANO | Via Carlo Alberto 31 – Treviso

Futurismo di carta. Forme dell’Avanguardia nei manifesti della Collezione Salce

Fino al 25 febbraio 2024.

Dal 1° gennaio 2024 il biglietto intero sarà di 9 euro e valido per entrambe le sedi.

Non sarà più possibile acquistare il biglietto per una singola sede.

SANTA MARGHERITA | Via Reggimento Italia Libera – 31100 Treviso

SAN GAETANO | Via Carlo Alberto, 31 – 31100 Treviso

Dal venerdì alla domenica 10-18

