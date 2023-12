(AGENPARL) – sab 30 dicembre 2023 Visite guidate alla mostra di Leonardo: a grande richiesta si raddoppia il 30 dicembre

Sabato 30 dicembre a grande richiesta, la visita guidata in mostra con partenza garantita verrà svolta anche alle ore 17.00 oltre che alle ore 16.00, turno quest’ultimo che ha registrato il tutto esaurito.

Ancora posti disponibili invece per il turno di sabato 6 gennaio alle ore 16.00 .

Le visite guidate sono a cura delle cooperative Itinera, Agave e CoopCulture; si consiglia la prenotazione anticipata ai recapiti in calce.

Orari Mostra:

dal lunedì al venerdì 10.00-19.00

sabato e domenica 10.00-21.00

31 dicembre 10.00-20:00

1, 6 gennaio 10.00-21.00

Biglietti:

Intero 15 euro, ridotto 10 euro, ridotto scuole 5 euro

visita guidata a orario fisso 3 euro, visita guidata gruppi (max 25 persone) 75 euro

Possibilità di biglietto open, acquistabile anche online.

Visite guidate con partenza garantita :

– sabato 30 dicembre h 16.00 ( tutto esaurito )

– sabato 30 dicembre h 17.00 posti disponibili

– sabato 6 gennaio h 16.00 posti disponibili

costo 3 euro (oltre al biglietto di ingresso)

Per informazioni e prenotazioni:

Museo della Città di Livorno

