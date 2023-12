(AGENPARL) – sab 30 dicembre 2023 Visualizza questa email nel browser

GENNAIO AL MAO

Nell’augurarvi un 2024 felice e ricco di nuove avventure, vi aspettiamo l’1 gennaio al Museo!

1 gennaio 2024, ore 13-17

Apertura straordinaria

Una ragione in più per visitare il Museo?

La mostra Miao.Costumi e gioielli dalla Cina del Sud,

a cura di Marta Boscolo Marchi

Prenotatevi alle nostre visite guidate!

1 gennaio ore 15, visita guidata di Elisa de Concini

6 gennaio ore 15, visita guidata di Linda Rosin

7 gennaio ore 15, visita guidata di Laura Tonetto

20 gennaio ore 15, visita guidata di Valeria Martellozzo

27 gennaio ore 15, visita guidata di Laura Tonetto

Non avete ancora visitato la mostra Strade e storie. Paesaggi da Hokusai a Hiroshige? Abbiamo un’ottima notizia per voi: è stata prorogata fino al 21 gennaio 2024. Vi troverete anche tante straordinarie stampe del nostro Museo.

Museo d’Arte Orientale di Venezia

sestiere Santa Croce, 2076 – Venezia 30135

