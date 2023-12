BITTI. L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONSEGNA AL FONDATORE DEL REMUNNU ‘E LOCU, DANIELE COSSELLU, LA CITTADINANZA BENEMERITA COME “INNOVATORE DEL CANTO A TENORE NEL MONDO”

(AGENPARL) – sab 30 dicembre 2023 *COMUNICATO STAMPA*

*Bitti, 30 dicembre 2023* – L’amministrazione comunale di Bitti ha

consegnato ieri sera a Daniele Cossellu, fondatore e storico leader del

tenore Remunnu ‘e Locu del paese barbaricino, la Cittadinanza benemerita

per i meriti conseguiti nel campo della cultura quale “Innovatore del canto

a tenore nel mondo”. Uno straordinario riconoscimento che corona un impegno

durato tutta la vita e dedicato a portare, con i diversi compagni di

viaggio che si sono alternati nel Remunnu ‘e Locu, l’antico canto dei

pastori nelle realtà più lontane del pianeta. Un’avventura partita, tanti

anni fa, tra i vicoli del centro storico di Bitti dove il giovane tziu

Tanielle, classe 1932, si avvicina al canto a tenore imitando con gli amici

gli anziani del vicinato. Nel 1974 è tra i fondatori del Remunnu ‘e Locu e

da subito iniziano i concerti nei paesi del Nuorese e dell’intera Sardegna,

fino a saltare il Tirreno per esibirsi nei più importanti palcoscenici del

resto d’Italia e del mondo. E poi nel 2007, l’allora presidente della

Repubblica Giorgio Napolitano, nomina il quartetto di cantori bittesi:

“Cavalieri al merito della Repubblica italiana”. Dal 2019 Cossellu non si

esibisce più con il gruppo, ma ieri ha fatto un’eccezione per il pubblico

che ha affollato gli spazi del Cinema Ariston di Bitti in un abbraccio di

riconoscenza davvero affettuoso.

La pergamena è stata consegnata dal sindaco Giuseppe Ciccolini e dal

consigliere comunale e delegato del Comune di Bitti alla Cultura e al

Patrimonio identitario, Mario Sanna, in occasione della serata di chiusura

della seconda edizione del festival canoro TenòRap “Duos munnos in unu”,

organizzato dalla cooperativa Isteali che cura l’accoglienza nell’area

museale dove si trova, appunto, il Museo Multimediale del canto a tenore. Nella

prima parte della serata si è infatti tenuta una tavola rotonda dedicata al

tema “L’innovazione del canto a tenore e della cultura popolare in

Sardegna”. Tra gli interventi, moderati dal giornalista Giacomo Serreli,

quello del delegato alla Cultura e Patrimonio identitario, Mario Sanna, del

presidente della Conferenza nazionale dei presidenti dei Conservatori

italiani e presidente del Conservatorio di Sassari, Ivano Iai, del docente

di Storia della musica e Antropologia musicale al Conservatorio di Sassari,

Gian Nicola Spanu, dell’antropologo bittese Bachisio Bandinu,

dell’artigiano e artista di Terra Pintada di Bitti, Robert Carzedda,

dell’etnomusicologo Sebastiano Pilosu e, in chiusura, quello del primo

cittadino di Bitti, Giuseppe Ciccolini.

