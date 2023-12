2288-2023 TURISMO. OK A BANDI FESR PER 17,5 MILIONI DI EURO DESTINATI A IMPRESE DEL SETTORE RICETTIVO E OGD. CANER, OBIETTIVO SOSTENERE INNOVAZIONE E RIGENERAZIONE, SOPRATTUTTO IN AREE MONTANE

(AGENPARL) – sab 30 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

TURISMO. OK A BANDI FESR PER 17,5

MILIONI DI EURO DESTINATI A IMPRESE DEL

SETTORE RICETTIVO E OGD. CANER,

“OBIETTIVO SOSTENERE INNOVAZIONE E

RIGENERAZIONE, SOPRATTUTTO IN AREE

MONTANE”

(AVN) – Venezia, 30 dicembre 2023

“L’innovazione del settore ricettivo è una delle leve di crescita del settore turistico

veneto, che nel corso del 2023 ha vissuto un nuovo boom di presenze e di

pernottamenti. Per continuare a mantenere e per tentare di migliorare i record, è

necessario continuare a lavorare in maniera puntuale, sostenendo le aziende del settore

ricettivo. Su tali presupposti si basa il bando che destina ben 15 milioni di euro, dei

quali 6 milioni specificatamente indirizzati alle imprese insediate nei comuni montani,

per sostenere innovazione e rigenerazione”.

Lo dichiara l’assessore regionale al turismo, agricoltura e fondi UE Federico Caner

che annuncia l’approvazione di due differenti bandi FESR destinati al mondo del

turismo veneto.

“Investire nell’innovazione di un settore forte qual è il turismo in Veneto è uno degli

assi strategici della Regione Veneto– commenta ancora Caner -. Siamo accanto ai

nostri operatori e vogliamo continuare a dare loro tutti gli strumenti necessari a

renderli ancora più competitivi in un campo che richiede di essere davvero sempre

all’altezza delle aspettative di tutti le categorie di turisti”.

investimenti nel sistema ricettivo turistico per favorire la rigenerazione e l’innovazione

delle imprese, puntando alla valorizzazione turistica del territorio. In particolare, gli

interventi sono finalizzati ad innovare le imprese del comparto turistico ricettivo,

supportandone la maggior accessibilità, lo sviluppo tecnologico, la transizione digitale

ed ecologica, innovando servizi e prodotti anche attraverso investimenti in

