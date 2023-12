rilancio comunicato stampa Unioncamere Veneto – Dati Excelsior Veneto 2023 – Venezia e Rovigo

(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

EXCELSIOR INFORMA

OLTRE 526 MILA LE ASSUNZIONI PROGRAMMATE DALLE IMPRESE VENETE

NEL 2023, IN AUMENTO DEL +4,8% SUL 2022.

IL 50% DEI PROFILI RICHIESTI È DI DIFFICILE REPERIMENTO.

I programmi occupazionali delle imprese rilevati dal

sistema delle Camere di Commercio in Veneto

e nelle province di Venezia, Rovigo, Padova.

Pozza, Unioncamere del Veneto: “Gap tra domanda e offerta di lavoro potrebbe provocare

un rallentamento nella crescita nei prossimi anni. Sistema camerale veneto fortemente impegnato

nell’accompagnamento dei giovani al mondo del lavoro con un buon orientamento scolastico.

Importante scegliere percorso più utile in un mondo del lavoro in trasformazione.”

Venezia, 29 dicembre 2023 | Oltre 5,5 milioni di assunzioni programmate dalle imprese italiane nel 2023 con

contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per la durata superiore a 30 giorni; 330mila in più

rispetto al 2022 (+6,4%) e quasi 894mila in più rispetto al 2019 (+19,4%).

È lo scenario delineato dal Bollettino annuale 2023 del Sistema informativo Excelsior, realizzato da

Unioncamere e Anpal1.Il flusso delle entrate programmate supera 1,6 milioni di unità nelle regioni del Nord

Ovest, seguono le regioni del Sud e Isole con poco meno di 1,5 milioni di assunzioni e quelle del Nord Est, 1,3

milioni.

Veneto

“L’indagine Excelsior è uno strumento importante per conoscere le esigenze delle nostre imprese e i profili

richiesti – commenta il Presidente di Unioncamere del Veneto Mario Pozza – e per guidare le scelte dei

giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Se l’andamento dell’occupazione nel settore privato quest’anno

rimane positivo, nonostante condizioni economiche meno favorevoli nel secondo semestre, continua ad

aumentare anche il mismatch occupazionale. Quasi la metà delle ricerche di personale è difficile da realizzare e

risultano introvabili gli operai specializzati. E questo potrebbe provocare un rallentamento nella crescita

economica di diversi settori nei prossimi anni. Come sistema camerale veneto stiamo mettendo in campo

diverse iniziative per invertire questa tendenza, a partire dall’accompagnamento dei giovani al mondo del

lavoro con un buon orientamento scolastico. E’ importante aiutarli a essere consapevoli delle dinamiche in atto

e delle opportunità occupazionali e a scegliere il percorso più utile in un mondo del lavoro in trasformazione. Il

nostro impegno è forte anche in tema di internazionalizzazione e di conoscenza dei mercati e delle relative

opportunità, con un ruolo chiave della Camere di Commercio italiane all’estero.”

Il campo di osservazione Excelsior si riferisce alle imprese con almeno un dipendente dell’industria e dei servizi e ai contratti di

durata superiore a 30 giorni. Le previsioni per il 2023 si basano su un campione di 275 mila imprese italiane intervistate tramite le

indagini mensili realizzate nel corso del 2023.

In Veneto le assunzioni programmate dalle imprese nel 2023 si attestano ad oltre 526 mila, circa 25 mila in

più rispetto al 2022 (+4,8%). Prosegue quindi l’andamento positivo della domanda di lavoro, sebbene con un

ritmo di crescita inferiore rispetto a quanto registrato nel biennio precedente (73mila in più rispetto al 2019,

+16%). Il miglioramento degli indicatori di Excelsior è in sintonia con i principali indicatori del mercato del

lavoro rilevati dall’ISTAT, che nel settembre del 2023 segnalano un incremento del tasso di occupazione (+2,2

punti rispetto al settembre 2022) e dalle tendenze del mercato occupazione rilasciate da Veneto Lavoro.

Secondo gli ultimi dati, nel periodo gennaio-novembre 2023 il bilancio del mercato del lavoro dipendente

privato in Veneto è positivo per +48.200 posizioni di lavoro e, grazie alle buone performance che hanno

caratterizzato la prima parte dell’anno, si mantiene su livelli più elevati di quelli registrati nello stesso periodo

sia dell’anno precedente sia del 2019.

Alla crescita della domanda di lavoro si affianca però una maggiore difficoltà delle imprese nel reperire i

profili desiderati, che nel 2023 interessa il 50% delle entrate programmate. I problemi delle imprese nel

trovare personale riflettono l’intrecciarsi di diversi fattori e di situazioni molto eterogenee sul territorio.

I dati del 2023 confrontati con l’anno precedente evidenziano soprattutto l’incremento del mismatch legato

alla mancanza di profili professionali specifici disponibili all’inserimento in azienda, che passa dal 28,4% del

2022 al 33,1% del 2023; la quota del mismatch qualitativo, cioè dell’inadeguatezza delle competenze

possedute dai candidati rispetto a quelle attese dalle aziende, si conferma pari al 12% sul totale delle entrate

programmate.

L’andamento positivo dell’occupazione nel settore privato è ascrivibile soprattutto alla filiera turistica, che

supera le 106 mila assunzioni previste (+10 mila rispetto al 2022 e +22 mila sul 2019), al commercio, oltre 77

mila contratti (rispettivamente, +10 mila e +7 mila), ai servizi di trasporto (40 mila assunzioni), ai servizi alle

imprese e alle persone (38 mila) e alle costruzioni (36 mila).

Nel 2023 le figure dirigenziali, ad elevata specializzazione e tecniche rappresentano circa il 15% delle

assunzioni programmate dalle imprese, con una concentrazione nei tecnici dei rapporti con i mercati (15 mila)

e della salute (8 mila); le professioni impiegatizie e quelle qualificate nel commercio e nei servizi

rappresentano il gruppo più numeroso, quasi 200 mila entrate previste (circa 40 % dei contratti), con i profili

più richiesti legati al turismo e commercio (esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione con oltre 86 mila

assunzioni e addetti alle vendite quasi 45 mila entrate).

Il macro-gruppo degli operai specializzati e conduttori di impianti presenta una domanda di quasi 163 mila

unità; in testa nelle richieste i conduttori di veicoli a motore (25 mila assunzioni), seguiti dagli operai

specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni e operai addetti all’assemblaggio di prodotti industriali

(entrambi 14 mila entrate). Infine, tra le professioni non qualificate (in tutto 84 mila richieste) gli addetti ai

servizi di pulizia e gli addetti allo spostamento e consegna delle merci coprono quasi il 90% del fabbisogno

occupazionale del gruppo.

Le imprese valutano anche le competenze possedute dai candidati all’assunzione: le competenze digitali sono

ritenute importanti soprattutto per i candidati con un’istruzione terziaria (al 69%), che sale al 77% nelle lauree

a indirizzo economico, al 90% in ingegneria industriale e al 96% nel caso dell’indirizzo ICT degli ITS Academy. A

tale indirizzo è associata anche l’importanza più elevata per le competenze relative alle “tecnologie 4.0 e alle

applicazioni dell’intelligenza artificiale” (67%) e all’utilizzo di metodi matematici e informatici (81%).

La richiesta di competenze green è diffusa in modo omogeneo tra i diversi livelli formativi (intorno al 40%

delle assunzioni), ma si supera il 50% nel caso del diploma turistico-alberghiero.

Nel 2023 il possesso di un livello di istruzione terziaria (laurea o diploma ITS Academy) è richiesto al 12% dei

candidati all’assunzione, un diploma di istruzione secondaria II grado è il livello di istruzione preferito per due

terzi (70%) delle entrate mentre soltanto per il 19% dei contratti le imprese ritengono sufficiente la sola scuola

dell’obbligo.

I titoli di studio più richiesti per l’istruzione terziaria sono quelli a indirizzo economico (più di 18.300 delle

assunzioni programmate), seguiti a distanza da quelli a indirizzo insegnamento e formazione (7.160) e da

quelli a indirizzo ingegneria industriale (5.330). Tra i diplomi di scuola secondaria di II grado, le imprese

richiedono soprattutto l’indirizzo amministrazione, finanza e marketing (48.480 entrate previste) mentre tra le

qualifiche/diplomi professionali prevalgono nelle ricerche delle imprese gli indirizzi collegati alla ristorazione

(44.290), alla meccanica (39.890) e alla logistica (25.190).

Sono destinate ai giovani fino a 29 anni il 32,3% delle entrate totali. I settori maggiormente orientati verso i

più giovani sono il commercio al dettaglio, con il 45% delle entrate rivolte alla componente giovanile, e i servizi

di alloggio e ristorazione compresi i servizi turistici con il 39%, seguono le industrie metallurgiche e dei

prodotti in metallo con il 36%.

La difficoltà di reperimento nel caso delle ricerche di giovani riguarda il 49% delle entrate programmate. Tra le

figure under 30 che le imprese fanno più fatica a trovare emergono gli operai specializzati addetti alle

rifiniture delle costruzioni (82% la quota di difficile reperimento), i fabbri ferrai costruttori di utensili (76%), i

conduttori di veicoli (73%) e i tecnici programmatori (73%).

Provincia di Venezia

“I programmi occupazionali delle imprese mettono in luce, con differenze che variano da una provincia

all’altra, le solite difficoltà di reperimento del personale già note a tutti e le cui cause sono già state

abbastanza analizzate con i necessari rimedi ancora di là da venire.” Esordisce così Massimo Zanon,

presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, che prosegue affermando: “la cosa più

straordinaria rimane, a fronte di tutte le difficoltà che ci sono, la voglia di intraprendere, di progettare il futuro

per continuare a crescere e per continuare ad essere nel mercato creando, con le occasioni di lavoro, reddito

per le famiglie e ricchezza per il Paese.”

In provincia di Venezia le assunzioni programmate dalle imprese per il 2023 si attestano a quasi 114 mila, con

una tendenza di crescita positiva e di intensità maggiore rispetto sia al dato regionale che nazionale (+20 mila

assunzioni pari al +21,7% rispetto al 2022 e +24 mila assunzioni pari al +26,6% rispetto al 2019).

È il settore turistico a trainare la domanda di occupazione con circa un terzo delle richieste di figure

professionali in ingresso; seguono il settore del commercio con quasi 17 mila previsioni di assunzione e i

servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone, con poco più di 10 mila richieste.

Tra le figure professionali richieste spiccano quelle legate al turismo: esercenti ed addetti nelle attività di

ristorazione 30 mila assunzioni, che per le imprese risultano di difficile reperimento per il 52% dei casi. Sono

richiesti in provincia anche gli addetti alle vendite (12 mila, solo 1 su 4 risulta di difficile reperimento) e il

personale non qualificato nei servizi di pulizia (11,8 mila, 40% di difficile reperimento).

Complessivamente le figure professionali ricercate dalle imprese veneziane risultano di difficile reperimento

nel 47% dei casi, dato leggermente inferiore rispetto alla media regionale. La difficoltà è legata per il 31% ad

una mancanza di candidati mentre per il 12% ad una preparazione inadeguata.

I titoli di studio più richiesti per l’istruzione terziaria sono quelli a indirizzo economico (3.650 delle assunzioni

programmate), seguiti a distanza da quelli a indirizzo sanitario e paramedico (690) e da quelli ad indirizzo

insegnamento e formazione (670).

Per le richieste di diplomati le imprese ricercano soprattutto personale dell’indirizzo amministrazione, finanza

e marketing (10.650 entrate previste) mentre tra le qualifiche/diplomi professionali prevalgono, nelle ricerche

delle imprese, gli indirizzi collegati alla ristorazione (16.700), alla logistica (4.750) e alla meccanica (4.650).

Il 30,3% delle entrate programmate è destinato ai giovani fino a 29 anni. I settori che richiedono

maggiormente figure giovanili sono il commercio, con il 48% delle entrate, le costruzioni (36%), i servizi

culturali, sportivi e altri servizi alle persone (32%) e i servizi turistici (30%).

Provincia di Rovigo

La provincia di Rovigo presenta un fabbisogno occupazionale delle imprese in controtendenza rispetto alle

dinamiche rilevate sia in regione che a livello nazionale. Le assunzioni previste si attestano nel 2023 a 19.740,

in diminuzione rispetto al dato registrato nel 2022 (-2.340 entrate pari al -10,6%).

Tuttavia, se confrontata con il 2019 la dinamica di quest’anno risulta positiva anche per le imprese rodigine

con una crescita di richieste di figure professionali pari a oltre 3 mila unità (+19,3%).

I settori che prevedono più entrate in provincia nel 2023 sono gli altri servizi (3.870 entrate), seguiti dal

commercio (2.630), dal settore turistico (2.580), dalle altre industrie (2.530) e dalle industrie metalmeccaniche

ed elettroniche (2.420).

Per quanto riguarda le figure professionali le più richieste riguardano gli esercenti ed addetti nelle attività di

ristorazione (2.340), personale non qualificato nei servizi di pulizia (1.630), personale non qualificato addetto

allo spostamento e alla consegna delle merci (1.410), addetti alle vendite (1.360) e i conduttori di veicoli a

motore e a trazione animale (1.290).

La difficoltà di reperimento è segnalata in modo più marcato dalle imprese della provincia di Rovigo: lo

indicano per il 50,2% delle assunzioni previste, in linea con il dato regionale 49,8% ma superiore a quello

nazionale (45,1%). La difficoltà è legata per il 33% ad una mancanza di candidati mentre per il 12% ad una

preparazione inadeguata.

Anche per la provincia di Rovigo i titoli di studio più richiesti per l’istruzione terziaria sono quelli a indirizzo

economico (370 delle assunzioni programmate), seguiti da quelli a indirizzo sanitario e paramedico (290) e da

quelli a indirizzo insegnamento e formazione (260). Per le richieste di diplomati le imprese ricercano

soprattutto personale dell’indirizzo amministrazione, finanza e marketing (1.520 entrate previste) mentre tra

le qualifiche/diplomi professionali prevalgono nelle ricerche delle imprese gli indirizzi collegati alla meccanica

(1.820), alla logistica (1.140) e alla ristorazione (1.130).

Delle entrate programmate in provincia il 28,9% è destinato ai giovani fino a 29 anni. I settori che richiedono

maggiormente figure giovanili sono il commercio (42% delle entrate) e la filiera turistica (41%).

Provincia di Padova

«I dati dell’indagine – è il commento di Antonio Santocono, Presidente della Camera di Commercio di

Padova – confermano il trend positivo dell’occupazione, ma al tempo stesso richiamano l’attenzione sulla

preoccupante crescita del gap fra domanda e offerta di lavoro nel nostro territorio. Le posizioni lavorative di

difficile reperimento hanno ormai superato la “soglia psicologica” del 50%. Un nodo trasversale, che riguarda

moltissimi settori: costruzioni e industrie metallurgiche vivono questa problematica in modo ancor più marcato

di quanto avviene nelle realtà dell’informatica e dell’elettronica, a cui in genere si associava questo fenomeno.

La figura dell’operaio specializzato è diventata ormai difficile da reperire in quasi tre casi su quattro.

Dall’indagine arriva anche una conferma della domanda di competenze che arriva dalle imprese, orientate in

modo sempre più deciso alla ricerca di profili con un diploma ITS, nel 71% dei casi introvabili. Come Camera di

Commercio abbiamo deciso di investire in modo significativo nello sviluppo di questi percorsi anche attraverso

bandi dedicati per il finanziamento di borse di studio».

Il fabbisogno occupazionale in provincia di Padova per il 2023 si attesta 87.220 entrate previste, in

diminuzione del -1,9% rispetto al dato del 2022 (88.880 entrate). La dinamica risulta però positiva se

confrontata con il 2019, quando le previsioni occupazionali delle imprese della provincia erano risultate pari a

79.250 (+10% 2023 su 2019). A livello settoriale la maggior richiesta di occupati riguarda il comparto del

commercio (13.360 entrate), seguito dai servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici (13.270), dagli altri

servizi (7.330), dai servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio (6.760) e dalle costruzioni (6.200).

Tra le figure professionali richieste emergono quelle legate al turismo: esercenti ed addetti nelle attività di

ristorazione oltre 11 mila assunzioni, che per le imprese risultano di difficile reperimento per il 54% dei casi. Le

imprese di Padova richiedono anche figure legate alla vendita (più di 6 mila entrate, circa 1/3 di difficile

reperimento), personale non qualificato nei servizi di pulizia (5,7 mila, 36% di difficile reperimento. Nel

complesso le figure professionali ricercate risultano di difficile reperimento nel 51,1% dei casi, dato

leggermente superiore alla media regionale, condizionato da figure come i conduttori di veicoli a motore e a

trazione animale che sono difficili da reperire per il 68% dei casi. La difficoltà è legata per il 33% ad una

mancanza di candidati mentre per il 13% ad una preparazione inadeguata.

I titoli di studio più richiesti per l’istruzione terziaria sono quelli a indirizzo economico (3.370 delle assunzioni

programmate), seguiti a distanza da quelli ad indirizzo insegnamento e formazione (1.780) e da laureati in

ingegneria industriale (1.130). Per le richieste di diplomati le imprese ricercano soprattutto personale

dell’indirizzo amministrazione, finanza e marketing (8.070 entrate previste) mentre tra le qualifiche/diplomi

professionali prevalgono nelle ricerche delle imprese gli indirizzi collegati alla meccanica (6.520), alla

ristorazione (5.3040) e alla logistica (4.110).

Il 32,5% delle entrate programmate è destinato ai giovani fino a 29 anni. I settori che richiedono

maggiormente figure giovanili sono il commercio, con il 44% delle entrate, i servizi turistici (43%), le

costruzioni (36%), le industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo (36%) e le industrie della fabbricazione di

macchinari e attrezzature e dei mezzi di trasporto (32%).

Per informazioni: