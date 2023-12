(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 *MANOVRA, BARZOTTI (M5S): GOVERNO BOCCIA ANCORA SALARIO MINIMO VOLTANDO

SPALLE A MILIONI LAVORATORI*

ROMA, 28 DICEMBRE 2023 – “Bocciando il nostro emendamento alla Manovra,

Governo e maggioranza affossano nuovamente il salario minimo. Ieri in

audizione il ministro Giorgetti ha affermato che non legge i giornali.

Peccato, perché in questo modo si è perso la storia di Giovanna Galasso

pubblicata ieri sul Corriere: una donna di 56 anni, disabile, che si è

vista proporre uno stipendio di 5 euro lordi l’ora. Così come Elisa, 37

anni, che lavora in un museo per 7 euro lordi l’ora. Si prevede che, nel

2050, 4,5 milioni di italiani espatrieranno perché nel nostro Paese non ci

sono le condizioni per vivere: un po’ come se Roma e Milano sparissero

improvvisamente. L’ultimo report del Censis parla di un’Italia di

sonnambuli, ma i primi che devono darsi una svegliata sono i membri di

Governo e maggioranza”. Lo afferma in una nota la capogruppo del M5S in

commissione Lavoro alla Camera Valentina Barzotti.