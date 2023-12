(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 MAIORINO (M5S): DA MENNUNI DI FDI PREDICA IPOCRITA E STANTIA

Roma, 28 dic. – “Cara collega Mennuni, quanta nostalgia di quel piccolo mondo antico, dove ogni cosa era al suo posto, soprattutto le donne. Ma su che pianeta vive questa gente? Sai come si potrebbe fare a far diventare la maternità “cool”? Ad esempio facendo in modo che mettere al mondo un figlio per una donna non significhi dover rinunciare al lavoro o alla carriera. Ad esempio facendo sì che una giovane coppia possa contare su due stipendi dignitosi e stabili. Ad esempio assegnando al padre gli stessi diritti e doveri delle madri, rendendoli davvero uguali per legge, non a chiacchiere. Ma ciò che è davvero raccapricciante, oltre alla stantia ipocrisia, è che la predica di Mennuni sia rivolta niente meno che alle diciottenni: cioè le ragazze non dovrebbero pensare ad istruirsi, a laurearsi, a conoscere il mondo e scoprire il proprio potenziale di persone umane: il loro sogno dovrebbe essere sposarsi e figliare, come nel 1800. Questo è il sogno, o meglio, l’incubo che Giorgia Meloni & Company vogliono regalare all’Italia. Poi però criticano la cultura islamica fondamentalista. Ma non sentono quanto si somigliano?”.

Così sui suoi canali social la vicepresidente del gruppo M5S Senato Alessandra Maiorino.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle