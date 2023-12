(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 Comunicato stampa del 28 dicembre 2023

Il Consiglio Comunale di Collesalvetti ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 durante la seduta di oggi 28 dicembre 2024

Il bilancio di previsione rappresenta uno strumento fondamentale per la pianificazione finanziaria e la gestione delle risorse del nostro Comune. Esso riflette gli obiettivi e le priorità dell’amministrazione locale, fornendo una guida chiara su come saranno allocate le risorse finanziarie per soddisfare le esigenze della comunità.

Tra i principali punti salienti del bilancio di previsione 2024-2026, si evidenziano alcuni aspetti fondamentali di questa manovra finanziaria:

NESSUN AUMENTO DELLE TASSE, la pressione fiscale resta inalterata rispetto all’anno precedente, non sono previsti aumenti per nessuna delle tipologie di entrata tributaria, patrimoniale e tariffaria.

CONFERMA DEGLI STANZIAMENTI PER I SERVIZI ESSENZIALI come il trasporto pubblico locale, il trasporto scolastico (attivata a parità di costo una nuova linea per le zone collinari), la mensa scolastica, la biblioteca comunale, la pinacoteca, i servizi culturali e la manutenzione del verde pubblico, della viabilità e dell’illuminazione pubblica.

INVESTIMENTI, sono confermati nei fondi pluriennali vincolati le opere in corso già approvate negli scorsi anni per le manutenzioni straordinarie sul patrimonio pubblico come scuole, strade e piazze e impianti sportivi per circa 8 milioni di euro.

La questione sociale e la gestione dell’emergenza abitativa sarà un aspetto attenzionato da questa giunta fino alla fine di questo mandato, in quanto l’avvento del nuovo governo nazionale non ha previsto nessun supporto né per l’emergenza casa né per i contributi all’affitto a tutte le persone e famiglie che ne hanno bisogno.

Continueremo il percorso intrapreso sull’emergenza casa con l’aumento del patrimonio pubblico per l’edilizia sociale per sostenere e cercare di alleviare le difficoltà di alcune famiglie in difficoltà abitativa.