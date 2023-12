(AGENPARL) – mer 27 dicembre 2023 *MANOVRA: MONTARULI (FDI), GOVERNO MELONI FA QUELLO CHE OPPOSIZIONI NON

SONO RIUSCITE A FARE*

“La sinistra, per nascondere i propri fallimenti, crea un caso che non

esiste sul ministro Giorgetti. La verità è che anche grazie a Fratelli

d’Italia si sta approvando una manovra che taglia le tasse, sostiene

famiglie, imprese e giovani. Con il governo Meloni si fa quello che le

opposizioni non sono mai riuscite a fare quando erano al governo”.

Lo dichiara ai tg Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia

alla Camera.

