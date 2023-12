(AGENPARL) – mer 27 dicembre 2023 MANOVRA, M5S: AUMENTANO SPESE IN ARMI ESCLUSE DA PATTO STABILITA’

Roma, 27 dic. – “La manovra della Meloni aumenta di quasi 1,5 miliardi le spese in armamenti – nuovi carri armati, nuovi cacciabombardieri, nuove navi da guerra – portandole a sfiorare la quota record di 10 miliardi di euro tra fondi del ministero della Difesa e fondi del Mimit. Questa manovra va in direzione contraria agli interessi del Paese, cittadini, famiglie, imprese, partite iva e artigiani in difficoltà, seguendo invece quelli della lobby delle armi che, grazie a Meloni e Crosetto, ha incassato nel recente accordo sul Patto di Stabilità lo scandaloso scorporo dalle regole di bilancio delle spese in armi, invece di quelle per sanità, istruzione, lavoro, welfare, transizione digitale”.

Lo ha dichiarato Marco Pellegrini, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Difesa, intervenendo in dichiarazione di voto contraria sulla manovra.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle