MAC LISSONE | 28 Dicembre 2023 | Laboratorio e visita guidata alla mostra di Stefano Cagol “We Are The Flood”

(AGENPARL) – mer 27 dicembre 2023 Siete pronti per un pomeriggio al MAC – Museo d’Arte Contemporanea di Lissone all’insegna del riciclo creativo e della sostenibilità?

Il prossimo 28 dicembre, vi invitiamo a partecipare ad un evento speciale dedicato alle famiglie, che vi permetterà di esplorare il tema del riciclo in modo divertente e coinvolgente.Alle 16:00, avrete l’opportunità di partecipare ad una visita guidata alla mostra “We Are The Flood” di Stefano Cagol.

Successivamente, alle 16:30, i più piccoli potranno partecipare ad un laboratorio didattico incentrato proprio sul tema del riciclo. Rivolto a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni, questo laboratorio offrirà loro l’opportunità di sperimentare la creatività attraverso materiali di riciclo. È consigliato per i partecipanti che prenderanno parte alle attività, portare da casa una o due bottiglie di plastica, per dare nuova vita ad un oggetto da loro utilizzato in prima persona e destinato ad essere gettato.

ORARI E APERTURE DURANTE LE FESTIVITÀsabato 31 dicembre: APERTURA ORARIO CONTINUTATO dalle 10.00 alle 16.00lunedì 1 gennaio: CHIUSOsabato 6 gennaio: APERTO dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00Email inviata con Unsubscribe | Disiscriviti