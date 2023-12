(AGENPARL) – mer 27 dicembre 2023 Buonasera,

di seguito la convocazione del Consiglio dei Ministri n.64.

Un cordiale saluto.

Presidenza del Consiglio dei ministri

Ufficio stampa e relazioni con i media

Piazza Colonna, 370 – 00187 Roma

Twitter: @palazzo_chigi

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 64

Il Consiglio dei ministri è convocato domani, giovedì 28 dicembre 2023, alle ore 15.30 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:

– SCHEMA DI DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (PRESIDENZA);

– SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni in materia di adempimento collaborativo ai sensi dell’articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111 – ESAME DEFINITIVO (ECONOMIA E FINANZE);

– SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111 – ESAME DEFINITIVO (ECONOMIA E FINANZE);

– SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente – ESAME DEFINITIVO (ECONOMIA E FINANZE);

– SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi – ESAME DEFINITIVO (ECONOMIA E FINANZE);

– VARIE ED EVENTUALI.