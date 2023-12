(AGENPARL) – mar 26 dicembre 2023 MES, BEVILACQUA (M5S): BRUTTO SPETTACOLO PER LIBERTÀ ESPRESSIONE E POLITICA

ROMA, 26 dic. – “In una realtà pubblica che procede sempre più contromano e in modo reazionario, capita che alcuni esponenti politici, addirittura sedicenti di centrosinistra e di area liberal, esprimano la loro solidarietà nei confronti di un giornalista protagonista di un normale confronto dialettico con un leader politico. Stefano Cappellini su Repubblica ha mosso una critica approssimativa nei confronti del presidente Conte, ignorando volutamente fatti e documenti oggettivi. Il presidente del M5S ha replicato in modo argomentato e preciso e questo per alcune voci del mondo politico è inaccettabile, perché ormai in un Paese che cammina all’indietro anziché andare avanti, la libertà di pensiero ed espressione è un valore dimenticato. Tuttavia, lo stesso schieramento difensivo non si é visto quando giornalisti di altre aree culturali rispetto a quella di Cappellini sono stati oggetto di veri attacchi e non di libere opinioni. La questione assume poi i connotati della farsa leggendo che questi stessi esponenti politici, nel gridare la loro grottesca indignazione, si straccino le vesti parlando di democrazia e giornalismo autentico. Quando però le critiche sono rivolte a Renzi, la conseguenza immediata sono le querele. È la democrazia a giorni alterni nonché uno spettacolo raccapricciante: il giornalismo ideologico e una politica degradata a nemica della verità e della libertà di espressione inquinano il dibattito e sono causa del degrado del nostro Paese”.

Lo afferma la senatrice M5S Dolores Bevilacqua.

