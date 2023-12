Invito conf stampa Varriale – Di Fenza, aderiscono a PER. Presenti Bonetti, Rosato, Preziosi e Aversano

(AGENPARL) – mar 26 dicembre 2023 Conferenza stampa

Isola F13- Aula multimediale-1°piano

(Centro Direzionale di Napoli)

Mercoledi 27 dicembre 2023, ore 11

Napoli, 26 dicembre – Mercoledì 27 dicembre, ore 11.00 al Consiglio

regionale della Campania, isola F13- 1° piano aula multimediale, si terrà

la conferenza stampa del consigliere regionale On. Pasquale Di Fenza e

dell’ex commissario di centro democratico in Campania Vincenzo Varriale che

ufficializzeranno l’adesione all’Associazione PER (Popolari, Europeisti,

Riformatori).

“Vogliamo lavorare – spiega Varriale – ad un progetto associativo/politico

con forte identità popolare e riformista, fare rete con tutte le realtà che

si rivedono in quest’area e costruire le basi per un grande partito di

centro, il vero terzo polo”.

L’evento vedrà la partecipazione di Barbara Preziosi (membro del Comitato

Promotore PER), dell’ On. Elena Bonetti (Presidente associazione PER),

dell’ On. Ettore Rosato e del Consigliere regionale On. Salvatore Aversano