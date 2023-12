(AGENPARL) – ven 22 dicembre 2023 Città di Lecce

Lecce, 22 dicembre 2023

Si è concluso il progetto GiochiAmo il Mondo

71 alunni e alunne nuovi arrivati in Italia hanno frequentato un corso intensivo di italiano

Cicirillo: “Lo riproporremo stabilmente”

Si è conclusa alla scuola secondaria I grado Ascanio Grandi l’iniziativa “GiochiAmo il Mondo”,

rivolta ai bambini e bambine, ragazzi e ragazze neo arrivati in Italia.

Il corso intensivo di italiano ha coinvolto settantuno alunni ed alunne di nazionalità straniera dai 5

ai 15 anni. Inseriti nel piano dell’offerta formativa del territorio di questo anno scolastico, i

laboratori sono un progetto della “Scuola di base in Rete” finanziato con risorse comunali e

coordinato dalla scuola capofila della rete, la direzione didattica statale 4° Circolo “Sigismondo

Castromediano”. A tenere le lezioni sono stati esperti in insegnamento della lingua italiana per

stranieri, affiancati da docenti curriculari. La direzione scientifica è stata affidata a Paola Leone,

professoressa associata di didattica dell’Italiano L2 e didattica delle lingue moderne dell’Università

del Salento, che ha curato la formazione dei docenti.

L’avvio del progetto, avvenuto il 13 ottobre scorso, è stato preceduto a settembre, da un

monitoraggio ed una mappatura della presenza nelle scuole pubbliche di Lecce dei nuovi arrivati

in Italia e, allo stesso tempo, di coloro che hanno una conoscenza della lingua corrispondente a i

livelli base con riferimento al quadro europeo di competenza linguistica. In questo primo anno, si

è scelto di soddisfare in prima istanza le esigenze dei nuovi arrivati in Italia.

I laboratori (due per la primaria e due per la secondaria) si sono tenuti all’istituto comprensivo

Ammirato-Falcone e alla scuola secondaria Ascanio Grandi il sabato mattina, nel mese di

novembre e dicembre. I docenti esperti nell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda sono

stati affiancati da quattro docenti tutor che insegnano italiano nelle scuole primarie e secondarie

della Rete. L’approccio metodologico adottato è stato quello ludico, capace di attrarre e suscitare

motivazione negli alunni ed alunne. L’ultimo incontro si è concluso con un grande Gioco dell’Oca

per i più piccoli ed una coinvolgente Caccia al Tesoro per i più grandi.

«Il progetto nasceva dall’esigenza di offrire e strutturare un valido supporto per quella parte della

popolazione scolastica di nazionalità straniera – dichiara l’assessora alla Pubblica Istruzione

Fabiana Cicirillo – alle prese con le difficoltà di un lingua ed una cultura come la nostra e che

dimostrava problematicità nella comunicazione ed interazione nel gruppo delle classi e un

percorso di apprendimento non facile. I risultati positivi auspicati sono stati fin da subito evidenti,

anche durante il momento del saluto finale dalle dirigenti scolastiche intervenute ed è per questo

che, con grande soddisfazione e convinta della efficacia di interventi così importanti quanto

necessari, ho espresso l’intento di riproporre l’esperienza appena conclusa, dedicando nel nuovo

bilancio altrettante risorse, con l’intenzione che diventi un’attività continuativa che consenta

sempre maggiore inclusione».

