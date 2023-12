RECALL – GINOSA (TA) “CINEMA PER BAMBINI’’, AL VIA LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

(AGENPARL) – gio 21 dicembre 2023 “CINEMA PER BAMBINI’’, AL VIA LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NATALIZIA DEL

COMUNE DI GINOSA: ECCO I FILM

La magia del grande schermo si fonde con quella del Natale per la nuova

rassegna “Cinema per Bambini’’, rientrante nel calendario degli eventi

natalizi 2023 del Comune di Ginosa.

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha voluto che il Natale fosse

dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, proponendo una serie di

eventi coinvolgenti, tutti all’insegna dello spirito natalizio, del

divertimento e, soprattutto, della condivisione. Tra questi, non poteva

mancare il cinema.

Sei appuntamenti tra Ginosa e Marina di Ginosa con i film di animazione più

amati: “Polar Express’’, “Lo Schiaccianoci e il Flauto Magico’’ ed

“Elemental’’.

Primo appuntamento venerdì 22 dicembre 2023 con “Polar Express’’ presso il

Palazzo della Delegazione a Marina di Ginosa, mentre sabato 23 dicembre

proiezione al Teatro Alcanices di Ginosa.

INIZIO ore 17,30

INGRESSO LIBERO

TRAMA

Alzatevi dal letto, salite sul treno e preparatevi per il viaggio della

vostra vita!

È la vigilia di Natale e state per affrontare montagne che sembrano

giganteschi ottovolanti, campi ghiacciati su cui slittare e pattinare,

ponti altissimi sospesi nel nulla da attraversare come equilibristi, mentre

camerieri ballerini vi servono della cioccolata calda sorprendendovi più di

quanto possiate immaginare. Siete sul Polar Express! Tom Hanks è il

protagonista e Robert Zemeckis il regista di questo classico natalizio

girato con la fantastica tecnica motion capture che rende magico ogni

movimento. Devi credere dice un misterioso vagabondo che cavalca le rotaie

insieme a voi. Vedrete miracoli.