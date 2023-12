Messaggeri di legalità, COP28 e la tavola delle feste: torna Bnews

(AGENPARL) – gio 21 dicembre 2023 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca quiNewsletter dell’Università di Milano-BicoccaN° 3 | Dicembre 2023Torna Bnews, l’appuntamento mensile con le novità dal campus

Vi raccontiamo il mondo della ricerca Bicocca, i cambiamenti della nostra società e le storie di chi anima l’ateneoMessaggeri di legalità, Don Ciotti: «Ora il testimone tocca a voi giovani»

Martina Griffini, una dei messaggeri, racconta come quest’esperienza sia stata decisiva per il suo futuroFerri e uncinetto sbarcano in università: il laboratorio degli studenti all’insegna delle good vibes

Un gruppo di studenti ha inaugurato un laboratorio di uncinetto e lavoro a maglia aperto a tutti. Parola d’ordine: condivisione senza competizioneLa tavola delle feste

Da nord al sud dello stivale, ecco i piatti che non possono mancare sulla tavola di NataleLa COP28 a Dubai: sfide, soluzioni e impegno globale

In dialogo con Andrea Giuliacci, divulgatore scientifico, metereologo TV e docente di fisica dell’atmosfera del nostro ateneoAnche negli adulti il tocco affettivo lenisce le emozioni spiacevoli

Anche negli adulti il tocco affettivo lenisce le emozioni spiacevoli

Lo spiega una ricerca del dipartimento di Psicologia, pubblicata su "Emotion", rivista dell'American Psychological Association. Ne parliamo con la professoressa Elena Nava
Guarda gli ultimi video di BnewsTv
"Giovani Talenti" premiati all'Università Milano-Bicocca
"Visioni di futuro", l'impegno dei dottorandi di Milano-Bicocca per lo sviluppo sostenibile
Robert Hazen in cattedra all'Università Bicocca

