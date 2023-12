(AGENPARL) – gio 21 dicembre 2023 Martinangelo: Congratulazioni a Prandini per sua conferma a presidenza Coldiretti

“Mi congratulo a nome mio e di tutta #Agrocepi con Ettore Prandini per la sua conferma a Presidente di Coldiretti. Sono sicuro che userà lo stesso impegno e la stessa passione con le quali si è speso nello scorso mandato. Pur non condividendo sempre le posizioni di Coldiretti riconosciamo il grande ruolo che svolge nel mondo agricolo italiano ed europeo. Speriamo di poter incrociare le nostre strade in alcune battaglie riformiste e per il Made in Italy in vista degli impegni che ci aspettano a partire dal nuovo anno”. Così Corrado Martinangelo Presidente di #Agrocepi

“Colgo l’occasione anche per congratularmi con il resto del gruppo dirigente dal Segretario Generale Vincenzo Gesmundo ai tre vicepresidenti Nicola Bertinelli, David Granieri e Gennarino Masiello”.

Ufficio Stampa Agrocepi

