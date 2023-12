(AGENPARL) – gio 21 dicembre 2023 MANOVRA, TREVISI (M5S): MEZZO GOVERNO HA USATO IL SUPERBONUS CHE DEMOLISCE

MANOVRA, TREVISI (M5S): MEZZO GOVERNO HA USATO IL SUPERBONUS CHE DEMOLISCE

Roma, 21 dic. 2023 – “Con questa manovra, oltre a non dare soluzioni a questo Paese, trovate delle scuse come quella del superbonus. Quando è nato, il Superbonus era previsto per i condomini e per le prime case. Poi ci fu una richiesta di tutti i partiti di centrodestra di allargarlo anche alle seconde case unifamiliari, tanto è vero che voi e mezzo Governo l’avete usato per restaurarvi la casa. Allora restituite quei soldi oggi, se siete contro il superbonus. Abbiate il coraggio di restituire i soldi che avete preso per restaurare la vostra casa, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi che sono pubbliche, e dateli agli esodati del superbonus. Prima usate il Superbonus per rifarvi la casa e adesso lo criticate, dopo aver detto per tutti questi anni che è una misura da estendere a tutti i settori. Di questo vi dovete vergognare. Ci sono i discorsi di Meloni, di Forza Italia – che anche oggi chiede la proroga – e di Salvini che in campagna elettorale chiede un’estensione del Superbonus ovunque”. Così il senatore M5s Antonio Trevisi intervenendo in aula in discussione generale sulla Legge di Bilancio.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle