(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 Firmato il CCNL per le Aziende Grafiche, Editoriali, Multimediali e Affini

“Si tratta di un contratto innovativo che vede l’introduzione di nuove figure professionali legate al digitale, e fornisce una reale rappresentatività di chi lavora per l’evoluzione del settore”. Così commenta il Segretario Nazionale UGL Chimici Eliseo Fiorin la firma del rinnovo del CCNL per le Aziende Grafiche, Editoriali, Multimediali e Affini, siglato presso la sede di Confidustria, al termine di intense trattative e di un dialogo costruttivo con le parti datoriali.

Passi in avanti concreti anche sull’aspetto salariale: “Il contratto – commenta il Vice Segretario Nazionale Enzo Valente – offre un futuro più tranquillo per le migliaia di lavoratori del settore. Gli incrementi annuali garantiscono il recupero dell’inflazione e salvaguardano il potere d’acquisto dei salari e potenziano il welfare contrattuale dei fondi presenti”.

Entrando nel dettaglio, il nuovo CCNL prevede per la parte normativa:

– ampliamento della sfera contrattuale anche ad altri settori – aziende.

– Introduzione di nuove figure professionali derivanti dalle tecnologie digitali, dal mondo pubblicitario della comunicazione, poligrafici e aziende videofonografiche- Inserimento di nuove figure professionali, come Social Media Manager, digital assistant, digital sales support ed altre legate alle nuove tecnologie.

– L’istituto del “Conto individuale del tempo” viene ampliato per le esigenze formative e conciliazione di tempi vita – lavoro, esigenze temporanee di riduzione delle ore di lavoro e per permessi per cure e

assistenza ai familiari.

– Introduzione di una piattaforma per le piccole aziende per l’accesso ai servizi di welfare

– Particolare attenzione alla formazione che sarà estesa anche a temi di parità di genere al fine di rendere l’ambiente lavorativo equo ed inclusivo.

– Estensione polizza sanitaria anche per i contratti a tempo determinato non inferiori ai 12 mesi.

– Inoltre, il nuovo contratto rafforza la contrattazione di secondo livello, come ad esempio l’apertura a forme sperimentali di riduzione dell’orario a parità di salario.

Per la parte economica:

aumento pari a 270 € suddivisi in 0.2% su fondo Byblos, e 13 € su fondo sanitario Salute sempre.

I minimi salariali saranno incrementati secondo la seguente tabella:

Marzo 2024 – 90 €

Ottobre 2024 – 30€

Maggio 2025 – 30 €

Ottobre 2025 – 50 €

Luglio 2026 – 52 €

Inoltre verrà riconosciuta una quota di 200€ una tantum ripartita in 2 tranche: 100€ gennaio 2024 e 100€ gennaio 2025