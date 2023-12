Decarbonizzazione del settore marittimo – Giovedì alle 10.30 diretta webtv – Interviene Rampelli

(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 GRAZIE PER LA NUTRITA ADESIONE ALL’EVENTO!

A causa della limitata disponibilità di posti della Sala del

Refettorio e visto l’elevato numero di iscrizioni, abbiamo

previsto la possibilità di partecipare anche da remoto.

Per accedere alla diretta CLICCA QUI

(link disponibile dalle ore 09:00 del 21 dicembre 2023)

L’accesso in sala sarà consentito fino a esaurimento posti.

Vi chiediamo pertanto di confermare nuovamente la vostra

partecipazione, specificando se in presenza o da remoto.

Per partecipare è necessario registrarsi

CLICCANDO QUI

AGENDA

Ore 10.00 Registrazione partecipanti

Ore 10.30 Indirizzi di saluto

Fabio Rampelli, Vice Presidente della Camera dei Deputati

Mariella Amoretti, Presidente Confitarma

Stefano Messina, Presidente Assarmatori