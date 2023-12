Comunicato. Al San Martino quindici televisori “solidali” in due reparti

(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 Cari colleghi,

COMUNICATO STAMPA

Al San Martino quindici televisori “solidali” in due reparti

ORISTANO, 20 DICEMBRE 2023 – Nell’ospedale San Martino sono arrivati

quindici televisori “solidali” in occasione delle festività natalizie.

Nello specifico sette televisori 43 pollici Full Hd di ultima

generazione per il reparto di pediatria e otto dello stesso tipo per il

reparto di neuroriabilitazione del nosocomio cittadino. Il regalo

speciale è arrivato dal motoclub “Giganti Bikers” di Cabras per regalare

un momento di svago e serenità ai pazienti dei due reparti, ma anche per

ricordare un ragazzo, socio del motoclub, scomparso qualche anno fa,

Antonello Camedda. La consegna dei televisori in due brevi ma toccanti

momenti nei due reparti del San Martino alla presenza dei soci del

motoclub, del personale dei reparti, dei due direttori della Pediatria,

la dottoressa Enrica Paderi e della neuroriabilitazione, il dottor

Andrea Montis e del direttore sanitario della Asl 5, il dottor Antonio

Maria Pinna. “Abbiamo deciso di impiegare parte del ricavato del secondo

memorial organizzato in ricordo di Antonello Camedda proprio per fare un

dono ai pazienti del San Martino”, ha detto la presidente dei “Giganti

Bikers” Giuliana Contini, “abbiamo pensato a chi soffre in questi due

reparti e speriamo i nostri televisori possano regalare loro un po’ di

gioia e sollievo”. Alla consegna del regalo speciale c’era anche Marisa

Camedda, la mamma di Antonello: “Ricordando Antonello cerchiamo di dare

conforto a chi soffre, piccole cose, ma che fanno piacere a chi sta in