Apertura viabilità rotatoria Via Di Carlo

(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 Giovedì 21 dicembre apre alla viabilità la nuova rotatoria tra Via di Carlo-Via Velinia-Lungovelino.

La Polizia Locale del Comune di Rieti informa che dalla tarda mattinata di domani, giovedì 21 dicembre, sarà aperta al traffico veicolare la nuova viabilità della zona di Via Di Carlo-Via Velinia-Lungovelino, nella quale è stata realizzata una nuova rotatoria, nell’ambito del più complesso intervento di miglioramento e messa in sicurezza degli svincoli di accesso alla Città realizzato da ANAS e, nel caso specifico, dello svincolo in zona Macelletto/via Tancia.

Oltre alla nuova rotatoria, lungo Via di Carlo sono stati realizzati anche nuovi marciapiedi al fine di aumentare il livello di sicurezza dei pedoni.

La Polizia Locale raccomanda prudenza e il rispetto dei limiti orari.

20_12_2023