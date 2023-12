Comunicato. Nel consultorio di Oristano un nuovo percorso di accompagnamento alla nascita

(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 Cari colleghi,

buon martedì e buon lavoro a tutti

Ecco il comunicato stampa su un nuovo percorso di accompagnamento alla

nascita, organizzato dal consultorio familiare di Oristano.

Vi ringrazio per l’attenzione e la collaborazione e vi auguro buon

lavoro

Antonio Pintori ufficio stampa Asl 5

________________________________________________________________

COMUNICATO STAMPA

Nel consultorio di Oristano un nuovo percorso di accompagnamento alla

nascita

ORISTANO, 19 DICEMBRE 2023 – “Prepararsi ad accogliere il proprio bebè

con serenità e consapevolezza grazie a figure specializzate”. Per Marta

Oggiano e Barbara Zara, ostetriche del consultorio familiare di

Oristano, è questo l’obiettivo dal nuovo percorso di accompagnamento

alla nascita, organizzato dallo stesso consultorio e coordinato

dall’ostetrica Barbara Zara, che inizierà il prossimo giovedì 11

gennaio. Saranno sette gli incontri settimanali precedenti alla nascita,

l’ottavo successivo al parto, tutti la mattina dalle 10 alle 12 nella

sede del consultorio familiare. Per i futuri genitori un’occasione di

conoscenza e confronto su diversi temi: l’esperienza dell’attesa, la

gestione del travaglio, le metodiche antalgiche fisiologiche, il

rilassamento, la respirazione, l’allattamento. Ma anche il travaglio e

il parto medicalizzato, le normative attualmente in vigore, che tutelano

la maternità e la paternità, le prime cure e la gestione del neonato con

il ritorno a casa ed il nuovo equilibrio di coppia e genitorialità. Per

di Oristano è attivo l’ambulatorio per il sostegno, supporto e

consulenza all’allattamento. Le donne possono presentarsi ogni giorno, a