Comunicato stampa

martedì 19 dicembre 2023

Alba: modifiche temporanee alla viabilità in via Rio Misureto

Per lavori sulla rete dell’acquedotto da martedì 19/12/2023 al termine lavori

sono istituiti:

il senso unico nel tratto di via Rio Misureto (direzione obbligatoria verso corso

Langhe), tra la rotatoria con via Cencio/Verdi/Santa Margherita e l’intersezione

con la traversa di via Rio Misureto interni 16-21 e modifica della viabilità nelle

vie adiacenti;

il segnale di STOP nella rotatoria di via Cencio/Verdi/Santa Margherita per il

veicoli provenienti da via Cencio che si devono immettere nella stessa

rotatoria;

il divieto di sosta con rimozione forzata in via Cencio adiacente al lato corto del

campo sportivo.

Registro ordinanze: 270 / 2023

Info:

Polizia Municipale di Alba