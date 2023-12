(AGENPARL) – lun 18 dicembre 2023 Buonasera,

di seguito la convocazione del Consiglio dei Ministri n. 62.

Un cordiale saluto.

Presidenza del Consiglio dei ministri

Ufficio stampa e relazioni con i media

Piazza Colonna, 370 – 00187 Roma

Twitter: @palazzo_chigi

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 62

Il Consiglio dei ministri è convocato per martedì 19 dicembre 2023, alle ore 11.00 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:

– SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazioni di polizia – ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – RIFORME ISTITUZIONALI E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA – DISABILITÀ – SALUTE – INTERNO – TURISMO);

– SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008 (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE);

– SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, fatta a Londra il 13 febbraio 2004 (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE);

– SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Semplificazione dei controlli sulle attività economiche in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118 – ESAME PRELIMINARE (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – IMPRESE E MADE IN ITALY – ECONOMIA E FINANZE);

– SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche – ESAME PRELIMINARE (AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR – IMPRESE E MADE IN ITALY);

– SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi (TUSMAV) – ESAME PRELIMINARE (AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR – IMPRESE E MADE IN ITALY);

– SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111 – ESAME PRELIMINARE (ECONOMIA E FINANZE);

– SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale – ESAME DEFINITIVO (ECONOMIA E FINANZE);

– SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari – ESAME DEFINITIVO (ECONOMIA E FINANZE);

– SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi – ESAME DEFINITIVO (ECONOMIA E FINANZE);

– SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA – LAVORO E POLITICHE SOCIALI);

– SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Modifiche al Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione, in materia di disciplina del servizio di ormeggio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 – ESAME PRELIMINARE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI);

– LEGGI REGIONALI;

– VARIE ED EVENTUALI.