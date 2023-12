(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 [cid:image001.png@01DA2DCA.F160AF20] [cid:image003.jpg@01DA2DCE.A74BDA50]

COMUNICATO STAMPA

Dal 16 dicembre al Museo delle Mura la mostra fotografica “Garbatella – Il cuore di un quartiere in 100 battiti di luce” di Zhanna Stankovych.

Fino al 18 febbraio 2024 una serie di quarantadue fotografie e tre collage fotografici di Zhanna Stankovych raccontano la Garbatella: le virtù architettoniche e le storie delle persone che con la loro dedizione hanno cambiato il volto di questo caratteristico quartiere romano.

Apertura mostra: sabato 16 dicembre 2023, ore 17:00

Foto disponibili al seguente Link:

https://cloud.zetema.it/index.php/s/pQRGpPPwYm5Z3ki

Roma, 13 dicembre 2023 – La mostra fotografica “Garbatella – Il cuore di un quartiere in 100 battiti di luce”, ospitata a Roma nella suggestiva cornice del Museo delle Mura dal 16 dicembre 2023 al 18 febbraio 2024, è il risultato di un pluriennale progetto fotografico realizzato da Zhanna Stankovych, compositrice e pianista classica ucraina, scrittrice e fotografa per passione, residente a Roma da 25 anni. Il tema del progetto è incentrato sulla peculiarità del quartiere Garbatella, con particolare accento sul calore umano e sul suo spirito popolare, nonostante la vicinanza al maestoso e movimentato centro storico della Capitale.

La mostra, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura, è a cura di Zhanna Stankovych e Enrico Graziani e sarà inaugurata sabato 16 dicembre 2023 alle ore 17:00.

Pochi anni fa la Garbatella ha compiuto i suoi primi cent’anni: apparentemente un’inezia rispetto all’arco vitale plurimillenario di Roma.

La prima parte del secolo scorso, segnata da imponenti cambiamenti architettonici nel centro storico, ha visto molte persone trasferirsi oltre le Mura Aureliane.

Come plantule esportate in un terreno sconosciuto, queste vite si sono poi espanse, incrociate e hanno intrapreso nuove strade, creando nel tempo un corpus, una materia con un’anima prosperosa ed un volto sempre più omogeneo e dando vita ad un giovane quartiere popolare.

Attraverso le fotografie esposte in mostra, Zhanna Stankovych invita a riflettere sull’ascendente di un singolo percorso umano sulle vite di altre persone, quando l’amore per il posto dove si vive porta a creare qualcosa che non esisteva prima. Le fotografie immortalano l’esempio di tre persone apparentemente comuni, molto differenti e sconosciute l’una all’altra, ma legate da un filo solido, che, armate di umiltà e pazienza, hanno cambiato in meglio il volto di un quartiere.

La mostra è rivolta a visitatori romani e non, in larga parte assuefatti alle immagini di una Roma antica e sfarzosa: si propone loro la scoperta di una realtà ubicata a due passi dal Museo ospitante ma sconosciuta a molti.

Il Muro, come un ponte, unisce due cosmi di una città ricca di storia: un centro universalmente conosciuto e un quartiere vivo nel suo silenzio.

Il progetto

La mostra “Garbatella – Il cuore di un quartiere in 100 battiti di luce” si concluderà il 18 febbraio 2024, coincidendo con il giorno del compleanno della Garbatella. L’esposizione contiene quarantadue fotografie di vario formato e tre collage fotografici, ed è tematicamente suddivisa in più categorie.

Una parte è dedicata alle persone che hanno segnato la storia del quartiere.

Un’altra sezione è dedicata ad istanti irripetibili, immortalati nel corso degli ultimi anni: interni di negozietti, colmi di memorie; dettagli architettonici; oggetti curiosi; gesti umani osservati dalle sculture – testimoni silenti dei passi altrui.

L’Artista

Zhanna Stankovych, ucraina, compositrice e pianista classica di professione, fotografa e scrittrice per passione. Autrice del metodo didattico sulla composizione “L’universo sul pentagramma”, Edizioni “Momenti” 2022. Autrice della suite per pianoforte “Gogol’ nella Città Eterna”, Edizioni “Momenti” 2023.

Finalista del Sarajevo Photo Festival 2022 nella categoria “Fotogiornalismo”, con il reportage “Er Forchetta”, incluso in questa esposizione.

I lavori di Zhanna Stankovych sono stati esposti ai “Rencontres de la Photographie” ad Arles, Francia, il più importante festival fotografico europeo.

Ha tenuto tre mostre personali a Roma:

– Dove sorge il sole, dedicata al Giappone.

– Mondo ex, sulle donne della ex Jugoslavia che vivono a Roma.

– Marte Nostrum, presso la galleria Incinque Openart Monti, premiata al Campidoglio al Concorso nazionale “Alberoandronico”.

Vincitrice del premio letterario al Concorso Nazionale Lingua madre, premiata al Salone del libro di Torino, alla presenza del Console dell’Ucraina in Italia.

Articoli sui suoi lavori su Il Messaggero e il Giornale di Sicilia.

Pubblicazioni sulla rivista Erodoto 108.

INFORMAZIONI MOSTRA

Titolo: “Garbatella – Il cuore di un quartiere in 100 battiti di luce”

Sede: Roma, Museo delle Mura, Via di Porta San Sebastiano, 18

Periodo: 16 dicembre 2023 – 18 febbraio 2024

A cura di: Zhanna Stankovych e Enrico Graziani

Orario: dal martedì alla domenica ore 9.00-14.00 (chiuso il lunedì);

Ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura.

Non è consentito l’accesso al museo a più di 20 visitatori contemporaneamente e, attualmente, non è fruibile la terrazza della torre.

Giorni di chiusura: 1° gennaio, 1° maggio.

Il camminamento del Museo delle Mura segue gli orari e le modalità di accesso del Museo

Ingresso libero

https://www.museodellemuraroma.it http://www.museiincomune.it; http://www.zetema.it

Sito Artista: https://www.zhannastankovych.eu/

