AGENA Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di Teramo · comunicato agli organi di informazione

(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 AGENA partner del progetto europeo DISCOVER per la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili

L’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di Teramo sarà un punto di riferimento per l’implementazione di servizi integrati di supporto allo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili su scala locale.

Teramo, 13 dicembre 2023. Sviluppare e sostenere le comunità energetiche a livello locale per raggiungere i nuovi traguardi in fatto di riduzione delle emissioni e dei consumi e contribuire alla transizione verde anche grazie al coinvolgimento dei cittadini. È questo l’obiettivo del progetto europeo DISCOVER, acronimo di “Developing Integrated Services for COmmunity energy to accelerate Valid Energy tRansition”, che vede la partecipazione di AGENA, l’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di Teramo e di altri 5 partner (un altro italiano, AISFOR), di 5 Paesi UE (Italia, Francia, Croazia, Bulgaria e Austria).

Il progetto, che avrà una durata di 36 mesi, è cofinanziato dal programma LIFE e promuove la transizione energetica attraverso la catalizzazione di progetti energetici rinnovabili di comunità, il coinvolgimento dei cittadini e la mobilizzazione di investimenti.

Si prevede la creazione di cinque hub che promuovano, nel pubblico e nel privato, progetti di decarbonizzazione attraverso la facilitazione alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili, su aspetti tecnici, economici, fiscali e procedurali necessari. Parallelamente è previsto lo sviluppo di un percorso di diffusione e informazione territoriale sul tema delle CER, oltre che di capacity building nei territori dei Paesi partner.

“Come recentemente discusso alla COP28, accelerare la riduzione delle emissioni e avviare il processo di transizione energetica, sono gli obiettivi principali che l’UE propone di raggiungere nei prossimi anni.” – dichiara il Presidente della Provincia di Teramo Camillo D’Angelo – “Ancora una volta sottolineo l’importanza di avere un’agenzia per l’energia e l’ambiente sul territorio provinciale, in grado di gestire progetti innovativi come DISCOVER, con un ruolo di primo piano che metta in luce le peculiarità del nostro territorio.”

AGENA, infatti, sarà un punto di riferimento per fornire strumenti di orientamento e consulenza pratica sugli aspetti tecnici, economici, finanziari e giuridici nella costituzione delle CER Comunità Energetiche Rinnovabili.

“Le comunità energetiche offrono chiari benefici economici, sociali e ambientali alla società, una delle soluzioni più concrete per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2.” – spiega Francesco Marconi, Amministratore Unico di AGENA – “Attraverso il progetto DISCOVER e lo sviluppo delle CER, amministrazioni, imprese e cittadini avranno un ruolo primario e attivo su questi aspetti.”

DISCOVER supporterà l’intero ciclo di vita di una CER, dalla sua concettualizzazione alla sua implementazione e operatività, allo scopo di superare gli ostacoli di tipo burocratico, amministrativo creando una governance in grado di gestire una varietà di soggetti per migliorare i processi, ridurre le complessità e semplificare il modello decisionale.

La prima fase vedrà il coinvolgimento dei Comuni di Teramo, Tortoreto, Martinsicuro e Castelli, con la proiezione di estendersi all’Unione dei Comuni della Val Vibrata e successivamente a tutto il territorio della Provincia di Teramo.

Nell’arco di 3 anni, si prevede che l’intero progetto raggiungerà più di 20.000 cittadini, sosterrà 50 nuove iniziative (per lo più generazione fotovoltaica distribuita) e innescherà un investimento totale di oltre 19 milioni di euro.

Costituita nel 2003 e partecipata al 100% dalla Provincia di Teramo, AGENA svolge molteplici attività: dal controllo degli impianti termici ubicati sul territorio di competenza della Provincia di Teramo, al controllo della qualità degli Attestati di Prestazione Energetica alla partecipazione, in veste di partner, consulente o subcontraente, a numerosi progetti europei e locali. AGENA è partner di RENAEL – Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali.

