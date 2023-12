(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

*7MILIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLO STRAMPELLI DI RIETI *

*Berni-Nicolai: “Risultato frutto della collaborazione istituzionale e

dell’impegno del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida”. *

Roma, 13 dicembre 2023 – “Accogliamo con grande soddisfazione un risultato

storico per la Città di Rieti ma, più in generale, per l’intera Nazione

che, grazie all’opera del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità

Alimentare e delle Foreste, *Francesco Lollobrigida*, ha avviato il

percorso di valorizzazione e riscoperta della figura del grande genetista.

Contestualmente, anche la stazione reatina tornerà finalmente a nuova vita,

ospitando la collezione Strampelli ma anche corsi dell’Università della

Tuscia, coniugando l’esigenza di preservare il passato con quella di