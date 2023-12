(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 Interessate Via Carocci, S. Angelo a Collevalenza, la zona industriale e nove vicinali

Todi, nuovi lavori in programma sulle strade

Nei giorni scorsi approvati i progetti esecutivi e un accordo di programma con il Consorzio Tevere-Nera

Buone notizie sotto l’albero per la manutenzione di alcune strade del territorio di Todi. Agli interventi già in corso, infatti, se ne aggiungeranno a breve altri.

La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo per la sistemazione idrogeologica della strada di Collevalenza in località S. Angelo: l’intervento comporterà un investimento di 50.000 euro a valere sui fondi PNRR (Missione 2, Componente 4). L’avvio della procedura di appalto avverrà entro la fine dell’anno, con l’inizio dei lavori all’inizio della primavera 2024.

Progetto esecutivo approvato anche i lavori di completamento della strada Ciro Alvi, dove nei mesi scorsi si è proceduto al consolidamento del movimento franoso. In questo caso le opere prevedono il rifacimento della sede stradale e delle cunette laterali, con la regimentazione e allontanamento delle acque meteoriche.

Il 7 dicembre l’Amministrazione comunale ha disposto poi di avviare la procedura per l’accorpamento del collegamento tra Via Carocci e Via Santo Stefano al demanio stradale, individuando al contempo nel bilancio comunale, annualità 2023, risorse per 90.000 euro da destinare ad un intervento di manutenzione straordinaria del manto stradale, a servizio di una zona alla immediata periferia della città.

Sempre nei giorni scorsi, il Comune ha sottoscritto un accordo di programma con il Consorzio di bonifica Tevere-Nera per l’esecuzione di interventi di manutenzione sulle strade vicinali di uso pubblico ricomprese nella rete idrografica dei bacini del fiume Tevere, del torrente Naja e del suo affluente Arnata. Gli interventi di manutenzione interesseranno le strade vicinali di Pian Stranieri e Cecanibbi, di Camagna e San Lorenzo, del Piannarone e di Cerreto, delle Carcerelle, delle Casacce dei Perigli e delle Capanne.

Nel frattempo risultano ultimati i lavori di asfaltatura della strada di accesso al paese di Rosceto, a completamento delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico per la bonifica del dissesto del versante occidentale della collina del Castello, opera che ha visto un investimento complessivo di 192 mila euro.

Completato anche l’intervento sulla strada intercomunale di Vagli, tra la frazione di Camerata e Baschi, dove è in corso il ripristino della segnaletica orizzontale. Cantiere stradale ancora in corso è invece quello riferito alla viabilità di Torregentile, ultimo dei tre importanti interventi avviati nelle frazioni di Fiore e Asproli-Porchiano, dove i lavori sono stati ormai completati.

“Abbiamo un lungo elenco di priorità – ammette il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano – ma siamo impegnati per soddisfare via via le diverse situazioni, in alcuni casi anche in stretta collaborazione con la Provincia, vedi il recente intervento a Pontemartino, con il Consorzio Tevere-Nera, come dimostra l’accordo di programma sulle vicinali, ed anche con Umbra Acque, che provvederà alla riasfaltatura della zona industriale appena conclusi i lavori di rifacimento della rete di adduzione idrica in corso già da alcune settimane”.