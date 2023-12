Tarquinia, VT. Il PCI a difesa dell’ospedale, cioè della salute dei cittadini e della sanità pubblica

(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 COMUNICATO del 11 dicembre 2023

Tarquinia, VT. Salviamo l’Ospedale: Anche il PCI partecipa al raduno dell’abbraccio dopo la denuncia

Luigi Caria, segretario della Federazione PCI di Viterbo, dieci giorni fa aveva denunciato l’immobilismo degli eletti locali in consiglio regionale del Lazio! Oggi, lo stesso dirigente comunista, annuncia, che, “coerentemente con la presenza unitaria in piazza che ha visto, appunto, i comunisti non saltare mai alcun appuntamento di denuncia e di lotta, saranno anche sabato 16, dalle 10.00 del mattino, presso l’ingresso dell’ospedale. Lo faranno con decine e centinaia di cittadini e cittadine per difenderlo e per stringelo in un ideale abbraccio. Questa “catena umana” – conclude Caria – sarà la dimostrazione alle controparti istituzionali interessate che la nostra è una giusta lotta per la salute dei cittadini e per la difesa della sanità pubblica.” Il Comitato dell’ospedale lo aveva preannunciato: “è ora di farci sentire”, non si può andare avanti così, dobbiamo chiamare a scendere in piazza tutto il comprensorio VT2 per dire basta alla prepotenza della Regione!