(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA N. 25 del 2023

Salerno, lì 12 dicembre 2023

*Oggetto: La Fials provinciale chiede la revoca delle nomine nel reparto di

Ostetricia e Ginecologia all’ospedale di Salerno*

Un’ondata di polemiche si abbatte sul reparto di Ostetricia e Ginecologia

dell’ospedale di Salerno, dove la Fials provinciale ha sollevato la

questione delle nomine in vista del pensionamento della coordinatrice

attuale, programmato per il prossimo 1 aprile. Il segretario generale della

Fials Salerno, Carlo Lopopolo, ha dichiarato apertamente la sua

preoccupazione e ha chiesto la revoca immediata degli incarichi assegnati

alla figura che fa funzioni nel reparto.

L’organizzazione sindacale denuncia la mancanza di trasparenza e legalità

nella procedura di nomina, sottolineando che la direzione strategica del

“Ruggi” ha approvato la richiesta della coordinatrice senza un adeguato

confronto sindacale. “È spiacevole constatare che la decisione sia stata

presa senza rispettare le norme del contratto collettivo nazionale di

lavoro, che richiedono la comunicazione formale al dipendente incaricato

dopo un confronto con i rappresentanti sindacali”, ha detto Lopopolo.

La Fials Salerno solleva dubbi anche sulla creazione di una nuova posizione

informatica per la verifica dei turni e l’approvvigionamento dei farmaci.

Secondo Lopopolo, questa decisione potrebbe configurare vere e proprie

mansioni superiori, comportando potenziali danni erariali imputabili al

firmatario della disposizione.

Inoltre, il segretario generale della Fials Salerno critica la nomina della

“sostituta” da parte della coordinatrice in uscita, evidenziando una

mancanza di trasparenza e selezioni nel processo decisionale. “Questa

nomina non rispetta i principi di trasparenza e legalità, ignorando altri

operatori disponibili che avrebbero potuto aspirare a tale ruolo

temporaneo,” ha dichiarato Lopopolo.

La Fials Salerno, pertanto, chiede la revoca immediata della disposizione

di nomina o presunta nomina per garantire percorsi trasparenti e legali. Al

contempo, sollecita la Direzione a avviare tempestivamente le procedure

previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l’assegnazione

degli incarichi di funzione organizzativa e professionale al personale del

settore.

La vicenda si configura come una delle principali questioni sindacali nel

panorama sanitario locale, con l’attenzione ora rivolta alla risposta della

Direzione e alle azioni future per ripristinare la trasparenza e la

legalità nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Salerno.

*Ufficio Comunicazione Fials Salerno*

