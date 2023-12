CS Lavori Lozer Torre

(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 Comunicato Stampa

Procedono i lavori alla nuova Lozer

Pordenone, 12/12/2023

Procedono i lavori per la realizzazione della nuova scuola media Lozer che, secondo il crono-programma, dovrebbero terminare a marzo 2024.

«Alla fine dell’anno scolastico in corso – spiega l’assessore all’urbanistica Lidia Diomede – sarà possibile trasferire le attrezzature e le suppellettili all’interno del nuovo edificio, in modo che i ragazzi possano iniziare qui il nuovo anno scolastico 2024-2025. A quel punto si abbatterà la vecchia scuola per realizzare, al suo posto, l’auditorium e la palestra. Il termine dei lavori per questa seconda fase è previsto entro novembre 2025, quando l’intero complesso scolastico sarà consegnato».