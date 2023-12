PROSEGUE LA MOBILITAZIONE DEI METALMECCANICI DEL PETROLCHIMICO DI SIRACUSA

(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 CGIL SICILIA

UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

Metalmeccanici del petrolchimico di Siracusa: Fiom Cgil, la

mobilitazione per gli aumenti salariali prosegu. Fumata nero nell’

incontro dei giorni scorsi presso Confindustria Siracusa

Siracusa, 11 dic- Nell’incontro con i vertici di Federmeccanica che si è

tenuto nei giorni scorsi presso Confindustria Siracusa, ancora un nulla

di fatto per la vertenza che i metalmeccanici del polo petrolchimico di

Siracusa stanno portando avanti per l’aumento dei salari. Prosegue

dunque la mobilitazione, dopo 24 ore di sciopero e il blocco degli

straordinari, che dura ormai da 60 giorni. “Nel corso dell’incontro –

dicono il segretario generale regionale della Fiom Francesco Foti e il

segretario provinciale della categoria Antonio Recano – Federmeccanica

ci ha rappresentato la mancanza di investimenti per il rilancio del

petrolchimico e il fatto che molte aziende metalmeccaniche che operano

all’interno del petrolchimico non aderiscono a Confindustria e spesso

non rispettano i contratti. Su questi due argomenti come Fiom abbiamo

ribadito che sugli investimenti siamo disponibili, in quanto li

chiediamo da tempo sia al governo nazionale che regionale, a fare fronte

comune per chiedere con forza che entrambi si attivino per realizzarli.

Sul tema di aziende che non rispettano i contratti serve – aggiungono –

il coinvolgimento della prefettura di Siracusa per chiamare tutte le

parti e arrivare alla sottoscrizione di un protocollo di legalità da

rendere operativo all’interno del petrolchimico a tutela dei tanti

lavoratori metalmeccanici”. La Fiom fa sapere che “Federmeccanica ha

chiesto tempo, dicendo che convocherà un nuovo incontro a breve”. La

vertenza è per il rinnovo del contratto integrativo per tutti i

lavoratori ma anche per migliori condizioni di lavoro, a partire dalla

sicurezza.