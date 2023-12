(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 IL PARMIGIANO REGGIANO FESTEGGIA LE 150 MEDAGLIE DEI WORLD CHEESE AWARDS 2023: NELLA SALA DEL TRICOLORE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA SI È TENUTA LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEI CASEIFICI VINCITORI

La Dop si è riconfermata il formaggio più premiato per l’undicesima edizione consecutiva. All’evento di celebrazione hanno partecipato gli assessori Alessio Mammi della Regione Emilia-Romagna e Mariafrancesca Sidoli del Comune di Reggio Emilia

Reggio Emilia, 11 dicembre 2023 – Il formaggio più premiato al mondo, simbolo del Made in Italy, è stato festeggiato nella sala dov’è nata la bandiera nazionale. Oggi, lunedì 11 dicembre, presso la Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia, si è infatti tenuta la cerimonia dedicata ai caseifici del Parmigiano Reggiano vincitori dei World Cheese Awards. Con ben 150 medaglie assegnate da una giuria di 264 esperti provenienti da 38 paesi, il Re dei formaggi si è riconfermato per l’undicesima edizione consecutiva il più premiato alla competizione internazionale di riferimento nel mondo dedicata ai formaggi, svoltasi a Trondheim, in Norvegia. Per il Consorzio del Parmigiano Reggiano hanno partecipato Nicola Bertinelli, presidente, e Simone Ficarelli, ufficio marketing internazionale. Sono inoltre intervenuti Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna, Mariafrancesca Sidoli, assessora a Commercio, attività produttive, valorizzazione del centro storico del Comune di Reggio Emilia, e Gabriele Arlotti, ideatore della Nazionale del Parmigiano Reggiano.

Nel dettaglio, i 99 caseifici della Nazionale del Parmigiano Reggiano (provenienti dalle cinque province del comprensorio: Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna a sinistra del fiume Reno e Mantova a destra del Po) hanno vinto 137 medaglie, record assoluto nella storia del gruppo. In particolare, la giuria internazionale ha assegnato 3 medaglie Super Gold (miglior formaggio del tavolo) a Fior di Latte (Bologna), Fratelli Rastelli (Parma), classificatosi 10° nella fase finale (primo tra gli italiani, scelto tra i top 16 e quindi valutato dalla “Super Giuria”), e a Sant’Angelo (Bologna). Inoltre, gli Azzurri del Parmigiano Reggiano hanno riportato a casa un bottino di 27 medaglie d’oro, 44 d’argento e 63 di bronzo. A queste si aggiungono le 13 medaglie (4 ori, 2 argenti e 7 bronzi) riconosciute a caseifici che si sono iscritti indipendentemente al concorso, per un totale di 150 medaglie.

«Siamo felici di poter celebrare in un luogo tanto denso di storia il Parmigiano Reggiano», ha dichiarato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio. «La nostra Dop si è riconfermata il formaggio più premiato, sfidando oltre 4.500 concorrenti da 43 paesi del mondo. A tutti i presenti vanno i nostri complimenti e la nostra gratitudine, perché hanno saputo riconfermare i primati che appartengono al Parmigiano Reggiano. A Trondheim abbiamo vinto soprattutto grazie ai valori che legano il nostro prodotto al territorio, frutto di una filiera che ogni giorno impegna migliaia di allevatori e oltre 300 caseifici artigianali nella ricerca dell’eccellenza assoluta».

Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna, ha commentato: «L’Emilia-Romagna è il cuore agroalimentare del Paese: siamo la regione con il più alto numero di indicazioni geografiche Dop e Igp in Europa, sono ben 44. Il Parmigiano Reggiano rappresenta l’eccellenza di queste terre, la capacità di produrre cibo buono, sicuro, con una qualità talmente alta da salire sul tetto del mondo. Si tratta di un comparto agroalimentare che garantisce reddito ai produttori, posti di lavoro, valore promozionale e turistico al territorio. Il mio ringraziamento va agli agricoltori, ai casari, a tutti i lavoratori dei caseifici, che ogni giorno producono questa bontà. Voglio ricordare che nel nostro territorio le Indicazioni Geografiche svolgono un ruolo importante nel mantenimento delle attività economiche e sociali nelle zone rurali e sono quindi cruciali per preservare l’equilibrio territoriale a livello regionale. Servono a tenere insieme le comunità anche in luoghi dove è più difficile fare impresa e investire, come l’Appennino. Quando parliamo di cibo, non ci riferiamo soltanto a prodotti necessari alla nostra sopravvivenza alimentare, ma entrano in campo anche la storia, le tradizioni, la cultura. Il cibo stesso significa conoscenza: è ricerca, studio, analisi per un livello qualitativo sempre migliore. Il nostro obiettivo come Regione è garantire la produzione di qualità delle nostre Dop e Igp, proteggere i prodotti e il reddito dei produttori dagli effetti dei cambiamenti climatici e promuoverli in tutto il mondo, come stiamo facendo e continueremo a fare».

Mariafrancesca Sidoli, assessora a Commercio, attività produttive, valorizzazione del centro storico del Comune di Reggio Emilia, ha dichiarato: «La città di Reggio Emilia è orgogliosa di ospitare, anche quest’anno, le premiazioni dei World Cheese Award 2023 nella prestigiosa Sala del Tricolore: luogo simbolo per la nostra storia, che ha visto nascere la bandiera italiana, rappresenta la cornice ideale per celebrare l’ennesimo grande successo del Parmigiano Reggiano, punto di riferimento dell’enogastronomia emiliana, ambasciatore di eccellenza a livello internazionale. Abbiamo un patrimonio culinario che tutto il mondo ammira e ci invidia e il nostro formaggio ne è uno dei portabandiera maggiormente rappresentativi. Un’autentica dimostrazione di come la cucina emiliana sia anche una ricchezza socioculturale che nasce dalla nostra storia, dai tratti distintivi e identitari della sua terra di produzione, patrimonio da preservare e valorizzare. Ed è proprio questo che fa il Consorzio del Parmigiano Reggiano, con la propria opera di promozione e tutela, oltre che di indirizzo per quelli che sono gli obiettivi e le azioni dei tanti produttori che con il proprio lavoro portano avanti questa importante tradizione. L’incredibile serie di affermazioni ai World Cheese Awards sta a confermare e dimostrare che giocando di squadra e aspirando all’eccellenza si ottengono i più grandi successi. Continuando su questa strada, la nostra Nazionale non potrà che togliersi ancora tante soddisfazioni, tenendo alta la bandiera della nostra gastronomia».

Di seguito l’elenco completo delle medaglie vinte dalla Nazionale del Parmigiano Reggiano:

BOLOGNA

Caseificio Sant’Angelo

Caseificio Sociale Fior di Latte

Caseificio Sociale di Querciola

Caseificio Bazzanese

Caseificio Sociale di Querciola

Caseificio Sociale Fior di Latte

Caseificio Bazzanese

Caseificio Sociale CanevacciaCaseificio Sociale Canevaccia40-50 mesi

18-23 mesi

30-39 mesi

24-29 mesi

24-29 mesi

24-29 mesi

40-50 mesi

30-39 mesi

40-50 mesi Oro e Super Gold

Oro e Super Gold

Argento

Argento

Argento

Bronzo

Bronzo

Bronzo

MANTOVA

Caseificio CaramascheLatteria Agricola Quistello

Latteria Sociale Gonfo

Caseificio Croce

Caseificio Frizza

Latteria Agricola Venera Vecchia

Latteria Agricola BegozzoLatteria Agricola Quistello

Latteria Sociale Gonfo

Latteria Sociale Rocchetta

Caseificio Croce

Caseificio Frizza

Latteria Agricola Venera Vecchia

Latteria Agricola Quistello

Latteria Sociale Rocchetta

Latteria Vo Grande 24-29 mesi

24-29 mesi

40-50 mesi

30-39 mesi

40-50 mesi

18-23 mesi

18-23 mesi

40-50 mesi

30-39 mesi

40-50 mesi

24-29 mesi

30-39 mesi

24-29 mesi

30-39 mesi

24-29 mesi

24-29 mesi Oro

Argento

Argento

Argento

Argento

Argento

Argento

Argento

Bronzo

Bronzo

Bronzo

Bronzo

Bronzo

Bronzo

MODENA

4 Madonne Caseificio dell’Emilia 1240

Caseifici Granterre – Albalat 2720

Caseifici Granterre – Castelnovese 2979

Caseifici Granterre – Castelnovese 2979

Caseificio Sociale Rio San Michele

4 Madonne Caseificio dell’Emilia 2566

4 Madonne Caseificio dell’Emilia 1086

4 Madonne Caseificio dell’Emilia 1086

Caseifici Granterre – Albalat 2720

Caseifici Granterre – Casello

Caseifici Granterre – Castelnovese 2780

Caseifici Granterre – Castelnovese 2973

Caseifici Granterre – Lame

Caseifici Granterre – Lame

Caseificio BucamanteCaseificio La Cappelletta

Caseificio La Cappelletta

Cooperativa Casearia del Frignano

Cooperativa Casearia San Lorenzo

4 Madonne Caseificio dell’Emilia 1240

Azienda Agraria Istituto Lazzaro Spallanzani

Caseifici Granterre – Albalat Riolo 2912

Caseifici Granterre – Casello

Caseifici Granterre – Castelnovese 2780

Caseifici Granterre – Castelnovese 2973

Caseifici Granterre – Castelnovese 2973

Caseifici Granterre – Castelnovese 2780

Caseificio BucamanteCaseificio Dismano

Caseificio Granarolo

Caseificio Rosola di Zocca

Caseificio Sociale di Casola di Montefiorino

Caseificio Sociale di Casola di Montefiorino

Caseificio Sociale di Casola di Montefiorino

Latteria di Campogalliano

Società Agricola Sole 24-29 mesi

30-39 mesi

24-29 mesi

30-39 mesi

40-50 mesi

24-29 mesi

30-39 mesi

24-29 mesi

24-29 mesi

30-39 mesi

24-29 mesi

24-29 mesi

24-29 mesi

30-39 mesi

30-39 mesi

24-29 mesi

30-39 mesi

30-39 mesi

30-39 mesi

30-39 mesi

40-50 mesi

30-39 mesi

24-29 mesi

30-39 mesi

40-50 mesi

30-39 mesi

40-50 mesi

24-29 mesi

24-29 mesi

18-23 mesi

24-29 mesi

18-23 mesi

24-29 mesi

30-39 mesi

30-39 mesi

24-29 mesi Oro

Argento

Argento

Argento

Argento

Argento

Argento

Argento

Argento

Argento

Argento

Argento

Argento

Argento

ArgentoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoPARMA

Rastelli Fratelli

Ambrosi

Caseificio Agrinascente – Parma 2064

Lelli Pietro Giovanni

Società Agricola MontecoppeLatteria Sociale La Panocchia

Società Agricola ValserenaSocietà Agricola Fratelli Boldini

Società Agricola Fratelli Boldini

Agriturismo BroncardaCasearia Castelli San Polo Torrile

Casearia Castelli Tizzano

Caseifici Granterre – Santo Stefano

Caseificio Agrinascente – Parma 2064

Caseificio Carini

Caseificio Eva

Caseificio Eva

Caseificio Il Battistero

Caseificio Il Battistero

Caseificio San Bernardino di Caramaschi Mario e C.

Caseificio San Bernardino di Caramaschi Mario e C.

Caseificio San Bernardino di Caramaschi Mario e C.

Caseificio Sociale Borgotaro

Ferrarini & Bonetti

Latteria Sociale La Panocchia

Società Agricola Valserena

Società Agricola Butteri Arturo Renato e Walter 30-39 mesi

24-29 mesi

40-50 mesi

30-39 mesi

40-50 mesi

30-39 mesi

18-23 mesi

18-23 mesi

24-29 mesi

24-29 mesi

30-39 mesi

30-39 mesi

24-29 mesi

18-23 mesi

40-50 mesi

24-29 mesi

30-39 mesi

30-39 mesi

40-50 mesi

24-29 mesi

30-39 mesi

40-50 mesi

24-29 mesi

18-23 mesi

24-29 mesi

40-50 mesi

30-39 mesi Oro e Super Gold

Argento

Argento

Argento

Argento

BronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoREGGIO EMILIA

Casearia Castelli Tricolore

Caseificio Colline del Cigarello e Canossa

Caseificio Colline del Cigarello e Canossa

Caseificio Colline di Selvapiana e Canossa

Caseificio Milanello

Latteria CornocchioLatteria Sociale Centro RubbianinoLatteria Sociale del FornacioneLatteria Sociale Moderna

Latteria Sociale Quara

Tabiano

Caseifici Granterre – Gavasseto

Caseificio Colline del Cigarello e Canossa

Caseificio Colline di Selvapiana e Canossa

Caseificio Colline di Selvapiana e Canossa

Fattoria Fiori di Fiori Pier Paolo

Il Boiardo – Matilde di Canossa

Latteria Agricoltori Roncocesi

Latteria San Giovanni di Querciola

Latteria Sociale Casale di BismantovaLatteria Sociale del Cigarello

Latteria Sociale La Collina

Latteria Sociale Quara

Latteria Sociale San Bartolomeo

Latteria Sociale San Girolamo

Società Agricola Grana d’Oro

Società Agricola Dall’Aglio

Antica Fattoria Caseificio Scalabrini

Casearia Fratelli Dotti

Caseifici Granterre – Nuova 2000

Caseificio Milanello

Caseificio Sociale Allegro 575

Caseificio Sociale Fogliano Giarola Sabbione

Latteria Agricoltori Roncocesi

Latteria CornocchioLatteria San Giovanni di Querciola

Latteria Sociale BarchessoneLatteria Sociale Cagnola

Latteria Sociale del Cigarello

Latteria Sociale La Collina

Latteria Sociale Moderna

Latteria Sociale San Girolamo

Latteria Sociale San Pietro

Latteria Sociale San Pietro

Latteria Villa CurtaSocietà Agricola Barba S.S. 24-29 mesi

24-29 mesi

30-39 mesi

24-29 mesi

24-29 mesi

30-39 mesi

30-39 mesi

30-39 mesi

24-29 mesi

30-39 mesi

24-29 mesi

40-50 mesi

40-50 mesi

30-39 mesi

40-50 mesi

24-29 mesi

24-29 mesi

30-39 mesi

18-23 mesi

24-29 mesi

40-50 mesi

30-39 mesi

24-29 mesi

24-29 mesi

30-39 mesi

24-29 mesi

30-39 mesi

30-39 mesi

30-39 mesi

40-50 mesi

40-50 mesi

24-29 mesi

24-29 mesi

24-29 mesi

24-29 mesi

24-29 mesi

24-29 mesi

24-29 mesi

30-39 mesi

24-29 mesi

30-39 mesi

24-29 mesi

24-29 mesi

30-39 mesi

24-29 mesi

30-39 mesi Oro

Argento

Argento

Argento

Argento

Argento

Argento

Argento

Argento

Argento

Argento

Argento

Argento

Argento

Argento

Argento

Argento

Bronzo

Bronzo

Bronzo

BronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzoBronzo

Bronzo

Bronzo

Bronzo

———————–

Press Info