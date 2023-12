COMUNICATO STAMPA – CORBUCCI (PD): “PREMIO LETTERARIO VESTA: IL 14 DICEMBRE CERIMONIA DI PREMIAZIONE IN CAMPIDOGLIO”

(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 ROMA. CORBUCCI (PD): “PREMIO LETTERARIO VESTA: IL 14 DICEMBRE CERIMONIA DI PREMIAZIONE IN CAMPIDOGLIO”

Roma, 11 dicembre – “Nella splendida cornice della sala della Protomoteca, in Campidoglio, il 14 dicembre, insieme al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, all’Assessore alle Politiche Culturali Miguel Gotor e alla consigliera Antonella Melito, avrò il piacere di partecipare alla premiazione del vincitore della seconda edizione del Premio letterario Vesta rivolto ai giovani scrittori della generazione Z” così in un comunicato Riccardo Corbucci, presidente della commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione tecnologica. “Ringrazio Sara Matteucci, ideatrice e direttrice artistica di questa importante iniziativa, che ha come obiettivo quello di promuovere la cultura sul territorio celebrando e aiutando i giovani, che si cimentano nell’arte della scrittura, ad affermarsi. Il Premio Letterario Vesta rappresenta infatti sia un riconoscimento al potenziale creativo dei giovani autori, che un incentivo alla promozione della scrittura giovanile nella città di Roma. Durante la cerimonia di premiazione verrà presentata inoltre l’opera inedita di Pietro d’Ippolito “Il segno”: un’indagine sull’universo femminile per sensibilizzare contro la violenza di genere. I proventi dell’opera verranno devoluti all’Associazione no profit DonnexStrada, impegnata nel migliorare la sicurezza in strada delle donne e prevenire comportamenti violenti attraverso la rieducazione.” conclude il consigliere Riccardo Corbucci.

Arianna Berardi

Funzionario processi comunicativi e informativi

Ufficio dell’Assemblea Capitolina

Segretaria Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica

Via Petroselli, 45 – Roma