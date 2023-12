Firmati 9 accordi per realizzazione progetti industriali nel Complesso della Plastica a Sohar, per un valore di 88mln di dollari

(AGENPARL) - ROMA, 10 Dicembre 2023 - OQ Refineries and Petrochemical Industries Company – una delle società del gruppo OQ – ha firmato oggi 9 accordi per investire nella realizzazione di progetti industriali per il complesso “Ladin” nella città industriale di Sohar e nella zona franca di Sohar, del valore di 88 milioni Dollari americani.

Questi accordi rientrano nel quadro degli sforzi compiuti dal Gruppo OQ per rafforzare le politiche di diversificazione economica e attrarre investimenti al fine di incarnare gli obiettivi di “Oman Vision 2040” e sostenere gli investimenti in industrie che soddisfano le esigenze dei mercati locali ed esportano all’estero. del Sultanato dell’Oman, oltre a tenere il passo con le indicazioni dell’Autorità per gli investimenti dell’Oman in termini di valore aggiunto locale attraverso il rafforzamento del settore privato, la localizzazione delle industrie locali, il rafforzamento dell’economia locale e lo sviluppo e la stimolazione delle piccole e medie imprese.

Gli accordi mirano ad aggiungere un elevato valore aggiunto ai progetti petrolchimici e contribuiscono a rafforzare la crescita e lo sviluppo delle aziende locali, oltre a fornire opportunità di fornitura di beni fabbricati nel Sultanato dell’Oman e di beni e servizi da fornitori registrati localmente.

Gli accordi contribuiranno a creare opportunità di lavoro e a sviluppare il capitale umano sostenendo competenze, innovazione, sviluppando capacità locali nel settore dell’industria della plastica e creando opportunità commerciali per le piccole e medie imprese.

Il contributo del Gruppo OQ al valore aggiunto locale è stimato a 46 milioni di dollari USA all’anno e, insieme, questi investimenti contribuiranno a fornire circa 290 opportunità di lavoro dirette e 600 posti di lavoro indiretti.

Il Ladayn Plastic Industries Complex è uno dei progetti strategici più importanti della città industriale di Sohar, poiché mira a raggiungere l’autosufficienza nei prodotti in plastica nel Sultanato dell’Oman e consolidare la sua posizione sulla scena globale.

Il complesso contribuirà inoltre a sostenere il settore industriale locale con nuovi prodotti a valore aggiunto, aprendo orizzonti per lo sviluppo di altre industrie simili, localizzando industrie specializzate nella plastica, impiegando la tecnologia moderna in questo settore e fornendo possibili incentivi per gli investitori e un investimento interessante. ambientale a livello regionale e internazionale.

L’istituto pubblico per le zone industriali (Madayn) ha inoltre firmato 7 accordi di usufrutto fondiario con investitori per un periodo di 33 anni, soggetti a proroga, mentre la Sohar Free Zone ha firmato un accordo con Gemini Corporation per il riciclaggio della plastica.

Hilal bin Ali Al Kharousi, amministratore delegato degli affari commerciali, raffinerie e petrolchimici del gruppo OQ, ha dichiarato: Questi accordi riflettono la volontà del gruppo di rafforzare la posizione del Sultanato dell’Oman nello sviluppo delle industrie manifatturiere e nel sostenere le piccole e medie imprese, in particolare quelle interessate con il settore industriale, per creare industrie nazionali di alta qualità in vari campi, raggiungendo l’autosufficienza, producendo i propri prodotti e facendo del Sultanato dell’Oman un grande esportatore.

Ha aggiunto che il Gruppo OQ acquisterà prodotti fabbricati nel Complesso della plastica, come pallet di plastica e sacchetti di imballaggio per granuli polimerici, e il gruppo si impegna a sostenere le fabbriche di riciclaggio della plastica che utilizzeranno le ultime tecnologie per ridurre l’uso negativo e l’impatto ambientale.

Da parte sua, Daoud bin Salem Al-Haddabi, amministratore delegato dell’Ente pubblico per le zone industriali (Madayn), ha spiegato che il progetto del Complesso delle industrie plastiche, “Ladain”, è uno dei progetti strategici nella città industriale di Sohar e mira a creare valore aggiunto attraverso la localizzazione di industrie plastiche specializzate e l’impiego di moderne tecnologie in questo settore.

Da parte sua, Khalid bin Saeed Al-Shuaibi, capo del Programma nazionale per gli investimenti e lo sviluppo delle esportazioni “Nizhar”, ha indicato che esiste una cooperazione tra il programma, il Gruppo OQ e l’Autorità generale per le zone economiche speciali e le zone franche per individuare e attrarre investitori attraverso un piano di marketing che comprende diversi paesi e la formazione di un team congiunto tra le tre parti, che è riuscito ad attirare un certo numero di investitori firmando questi accordi.