Cominciato Stampa Comune di Nettuno – Natale 2023

(AGENPARL) – ven 08 dicembre 2023 NATALE NEL MONDO A NETTUNO đź’«

Acceso l’albero e il Villaggio di Natale in Piazza Battisti alla presenza

del Prefetto Antonio Reppucci della Commissione Straordinaria di Nettuno.

In allegato nelle foto il programma completo delle feste, curato in

collaborazione con la Pro Loco Forte Sangalloe la Cooperativa Kolbe, prevede

incontri con Babbo Natale, laboratori didattici e creativi per bambini,

esibizioni musicali e spettacoli di danza.

Tra gli appuntamenti in cartellone:

– Domani 9 dicembre presso alle 16,30 e alle 18,30 il laboratorio “Un

Natale di Libri” in piazza Battisti a cura dell’ Aps Con Tatto

– Domenica 10 dicembre alle 10,30 la parata per le vie della città “Sotto

Braccio tutti insieme!”

-Sabato 16 dicembre primo appuntamento con i laboratori natalizi ed inclusivi

di Officina LIS al Forte Sangallo

-Il 20 dicembre alle 18 appuntamento con il Concerto di Natale

dell’Istituto per Ispettori della Polizia di Stato presso il Santuario di

NS delle Grazie.

-Il 28 dicembre alle 18,30 spettacolo di danza dell’Associazione

Associazione Danza Fuoricentro di Simona Crivellone presso la Sala

Consiliare e il concerto di Natale del Complesso bandistico Angelo

Castellani presso la collegiata San Giovanni che, poi, il 30 dicembre sarĂ

protagonista del giro bandistico per le vie della cittĂ a partire dalle

16,30.

– Il 6 gennaio dalle 16 su tutto il lungomare di Nettuno il tradizionale

appuntamento con “La Cavalcata dei Magi” a cura dell’Ass. La Stella

del Mare

-Dal 16 dicembre al 6 gennaio, sempre a cura dell’Associazione La Stella

Del Mare, sarĂ allestista presso la Sala del Camino del Forte Sangallo la

Mostra dei Presepi

Nella foto di Roberto faccenda il prefetto Reppucci e le autoritĂ

all’accensione dell’albero e del Villaggio di Natale.

